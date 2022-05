Valdés firmó Convenio con sus pares de Jujuy, Mendoza y de la Ciudad de Buenos Aires

Viernes, 13 de mayo de 2022

"Soñamos con poder transformar la matriz turística de nuestra Provincia", dijo el Mandatario correntino









En el marco de la visita a Corrientes de los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Jujuy, Gerardo Morales; y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, quienes fueron recibidos por su par y anfitrión, Gustavo Valdés, firmaron este viernes por la tarde en Casa de Gobierno, un Convenio de Cooperación Institucional para fortalecer y colaborar entre las partes en lo que respecta a la actividad turística. Los 4 coincidieron en que el presente acuerdo representa una “Argentina federal”, en la posibilidad de poder unir nuevamente dichos destinos con conexiones aéreas, que en los últimos años sufrió “un retroceso” ante la ausencia de políticas destinadas al sector.



Específicamente, a través de este Convenio de Cooperación Institucional de Turismo entre los Gobiernos provinciales de Corrientes, Mendoza, Jujuy y el de CABA, se comprometen a gestionar de forma conjunta los vuelos comerciales, uniendo las ciudades capitales de las 3 provincias y CABA, como así también promocionar los atractivos turísticos y culturales de las partes, en los centros de informes provinciales, para lo cual acuerdan remitir material gráfico y audiovisual de difusión.



Además, generar interacción turística que permita vincular los destinos ecoturísticos y de naturaleza más característico de cada una de las provincias y CABA; y promover el intercambio experiencial entre personal de los organismos turísticos, para fortalecer el enriquecimiento institucional. Asimismo, incentivar los viajes turísticos y culturales de la prensa especializada de las ciudades contratantes, a fin de ser voceros y replicadores de las ofertas turísticas y culturales.



Dicho Convenio Marco que entra en vigencia a partir de la fecha, fue firmada por gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; sus pares de Mendoza, Rodolfo Suárez; y de Jujuy, Gerardo Morales; y el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta. Tendrá una duración de 2 años, con la posibilidad de ser renovado por períodos iguales y sucesivos.





“Para nosotros este Convenio es central, porque siempre soñamos con poder transformar la matriz turística definitivamente de nuestra Provincia”, comentó Valdés al tomar la palabra. A modo de repaso, contó que “comenzamos a hacer un trabajo desde hace mucho tiempo a través del Plan Iberá, y por supuesto que también con la oferta de turismo de pesca, ya que somos uno de los destinos más importantes de Sudamérica en este tema”.



Fundamentalmente con el Iberá, “tratamos de traer turismo de otras latitudes y poder firmar este Convenio, nos permite encausar con mayor rigor aún, el tremendo éxito que están teniendo los Esteros del Iberá y que pusimos con el anterior Gobierno nacional como insignia del desarrollo turístico, el cual hoy tal vez está siendo dejado de lado”, advirtió el Gobernador. “Sé que tuvimos un golpe duro con el tema del fuego”, manifestó respecto a los incendios que sufrió Corrientes en el verano, pero “hoy estamos recuperados, con planes específicos en marcha como Renacer Iberá, por medio del cual estamos haciendo un trabajo enorme y de preservación de especies con el Centro Aguará”.



Resaltó por otra parte la posibilidad de “unir transversalmente la Argentina”, porque “es cierto que tuvimos un retroceso importante en materia de conectividad, por eso tenemos que avanzar mucho en la inversión en infraestructura”. En este sentido, el primer Mandatario valoró: “Lo que tenemos en común los 4, es que trabajamos por el turismo y tal vez seamos las provincias que más turismo internacional traemos a la Argentina actualmente”.



Por último, dijo que “ojalá que este Convenio sea el puntapié inicial de una conexión federal entre provincias y que no necesitamos pasar por Buenos Aires para poder ir a cada una de las nuestras”. Sostuvo que “es una visión que la reafirmamos no solamente por el turismo, sino para que nuestros pueblos puedan estar más hermanados, cercanos y que sintamos que estamos construyendo verdaderamente una Argentina federal”.



“En Argentina se necesita trabajar juntos para que las cosas resulten”



Por su parte, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, inició su discurso diciendo que “la idea es fomentar el turismo que tenemos entre las provincias, desde Corrientes, Jujuy y Mendoza con todo lo que tenemos para ofrecer” y argumentó que “cada uno tiene su fiesta, sus paisajes, sus tradiciones y es una materia que nos ponemos a trabajar ahora de lleno”. El Mandatario mendocino señaló que esta firma de Convenio, “también es un mensaje para que nos vean trabajando juntos en estos temas” y agregó que “en esta Argentina se necesita tanto trabajar juntos para que las cosas resulten y cada vez nos acerquemos más a aquel país, aquella provincia que queremos ser y nos alejemos de lo que no queremos ser”.



“Esta vez nos une el desarrollo turístico de nuestras 4 provincias”



El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, agradeció a su turno por la invitación y con respecto a la firma del acuerdo contó que “hace tiempo venimos trabajando conjuntamente con Corrientes en varios temas, también con Mendoza y con la Ciudad de Buenos Aires, y esta vez nos está uniendo un objetivo común que es el desarrollo turístico y la integración de nuestras cuatro provincias”.



Reveló en ese sentido que “hablamos con Suárez y Valdés de estas redes federales trasversales que tenemos que articular y pronto vamos a tener un vuelo Mendoza-Jujuy, ya Mendoza está con Salta y con otras conexiones y también que va a conectar a Iguazú”. Añadió así que “nosotros tenemos un sueño con Valdés, que es integrar no solo Mendoza-Jujuy, sino también Corrientes, y cerrar el círculo con la Ciudad de Buenos Aires, así que esto va a seguir profundizando ese desarrollo”.



Visión de un Estado en común



“Está bueno que sigamos trabajando juntos, ya hace muchos años, desde temas generales a particulares”, comenzó expresando el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y continuó: “El turismo nos une, estamos superando el flagelo del Covid que mató al turismo en el mundo entero y hoy vemos indicadores de recuperación”. Consideró que “la combinación de un paquete con varios destinos hace más atractivo al turismo”, y agregó que “en esto el Gobierno nacional tuvo una falencia enorme, pero hoy la oportunidad está, estamos juntos y ofrecemos alternativas con creatividad haciendo combinación de ofertas como tango y chamamé”.



Por último, Rodríguez Larreta destacó que “nos une la visión de un Estado en común, estamos más juntos que nunca, pero la mejor forma es armando proyectos con cosas concretas que le cambien la vida a la gente, como a través de este Convenio que le dará mayor laburo a la gente porque el turismo es trabajo”.



Estuvieron presentes en el acto junto Valdés, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; los ministros de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Educación, Práxedes López; Seguridad, Buenaventura Duarte; de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur; de Justicia, Juan José López Desimoni; Producción, Claudio Anselmo; de Turismo, Sebastián Slobayen; Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini; secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo; de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani; secretarios y subsecretarios, legisladores provinciales y nacionales.