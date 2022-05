Convenio de capacitación en Economía del Conocimiento

Viernes, 13 de mayo de 2022



La ministra de Educación Práxedes López y el intendente de la localidad de Ituzaingó Juan Pablo Valdés firmaron hoy un convenio para la capacitación en Economia del Conocimiento. El dictado de clases comenzará en tres meses y los cursos tiene salida laboral inmediata.





"Es un proyecto de capacitación muy importante para estos tiempos donde la tecnologia va pidiendo trabajadores, y no esta muy contemplado", dijo el el mandatario municipal y explicó también que en esta oportunidad se va a capacitar en programación.





"Estamos hablando con dos empresas (Globa y Cisco) que vienen a brindar cursos de capacitaciones y luego van a contratar a los que sean capacitados", dijo y explicó que estas empresas luego cobran un pequeño retorno en 12 cuotas sobre el sueldo de cada trabajador, y dijo que los salarios oscilan entre los 1000 y los 1200 dólares mensuales.





"Los cursos están destinados a todas las personas . No hay una frajna especifica de edad ni nivel de conocimiento requerido. Son capacitaciones que dan una pronta salida laborar con ingresos muy buenos y muy regulares", remarcó Valdes.





Las obras de refacción del eficio donde serán dictadas las clases comenzarán en 15 días y se estima que el cursado dé inicio en no mas de 3 meses.





La firma del convenio contó además con la presencia de la secretaria General Pabla Muzacchiodi, el subsecretario de Infraestructura Escolar Emilio Breard, el subsecretario de Gestión Educativa Julio Navias y el subsecretario de Gestión Administrativa Mauro Rinaldi.