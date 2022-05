El Gobierno Provincial brindó un incremento adicional a los trabajadores del sector público Jueves, 12 de mayo de 2022

El aumento del 10% desde mayo, no reemplaza, y se suma al segundo tramo a la recomposición salarial que el gobernador Gustavo Valdés resolvió para otorgar en julio próximo. Se trata de un nuevo esfuerzo de la Provincia que representa una inversión anual superior a los $4.200 millones. Alcanza a los agentes activos-jubilados-pensionados de los sectores Docente, Administración General, Vialidad Provincial y Seguridad.



La decisión del gobernador Gustavo Valdés de otorgar un 10% de recomposición salarial a los trabajadores de la administración pública provincial, fue detallada en conferencia de prensa, esta mañana, por parte del ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Pisentini.



El jefe de la cartera económica provincial, acompañado por el subsecretario de Finanzas Juan Pablo Peloso y el tesorero General de la Provincia Jorge Gazzo, explicó el alcance del beneficio en rueda de prensa realizada en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas.







MEDIDAS DE RECOMPOSICIÓN DEL SALARIO



Mayo 2022







En las decisiones tomada por el Sr Gobernador, se incluyen medidas de alcance general y particular.







SECTOR DOCENTE



Mayo, se incrementa el básico en un 10%, pasando el salario básico a la suma de $19.536,75.







Se incrementa $1.000 el Fondo compensador provincial siguiendo criterio FONID, hasta dos cargos, este concepto a partir de este mes seria de $12.500,00.







ADMINISTRACIÓN GENERAL (NO INLUYE DOCENTES NI SEGURIDAD -







Estos incrementos son de carácter remunerativos:







Mayo: Incremento de 10% de la asignación de clase de todas las categorías.







Se incorporan $2.000 netos de bolsillo al concepto 134 para la escala única de remuneraciones y categorías 030, 120 y 180.







VIALIDAD PROVINCIAL







Mayo: 10% al valor del Básico.







SEGURIDAD (POLICIAS Y PENITENCIARIOS







Mayo: incremento de 10% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 10% (El mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía.). El código 180 RACIONAMIENTO, se incrementa $2.000 neto de bolsillo.







INVERSION DE ESTE ANUNCIO ES DE $460 MILLONES DE PESOS MENSUALES, QUE REPRESENTA UNA INVERSION ANUAL ADICIONAL A LO PROYECTADO OPORTUNAMENTE DE $4.200 MILLONES.