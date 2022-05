El Gobierno entregó ayuda económica no reintegrable a casi 300 productores Jueves, 12 de mayo de 2022

Ya se invirtió más de 500 millones de pesos en toda la provincia para ayudar a los trabajadores del campo. Esta semana, se hizo entrega a los productores de Itatí, Colonia Liebig, Virasoro, San Carlos, Garabí y Garruchos.





Productores de Itatí, Colonia Liebig, Virasoro, San Carlos, Garabí y Garruchos recibieron una asistencia económica directa no reintegrable por parte del Gobierno provincial a través del ministerio de Producción para afrontar las pérdidas ocasionadas por los incendios y la sequía. El acto de entrega, realizado en Itatí y en Liebig, estuvo encabezado por el ministro de Producción, Claudio Anselmo quien fue en representación del gobernador Gustavo Valdés, quien aseguró que "el gobierno de Corrientes viene trabajando para que ningún productor abandone su actividad y pueda renacer la producción en Corrientes.



En esta ocasión, fueron 131 los productores beneficiados con una inversión total de 11 millones de pesos de la localidad de Itatí. En la entrega que se hizo en Liebig fueron 195 los beneficiarios por 36 millones de pesos: 71 de Liebig, 71 de Virasoro, 17 de San Carlos, 25 de Garabí y 13 de Garruchos.



El subsecretario de Producción, Juan Pomar aseguró que "Los subsidios alcanzan más de los 500 millones de pesos y con ello ya finalizamos toda la vuelta la provincia entregando asistencia a los productores". A lo que agregó: "si bien la semana pasada ya realizamos una segunda entrega en la localidad de Goya, vamos a continuar recorriendo diversas localidades del interior donde hay la mayor cantidad de productores y donde aún restan entregar la ayuda económica no reintegrable".



Moderno equipo de perforación para trabajos en suelos rocosos



El Gobierno de Corrientes a través del ministerio de Producción recibió a fines del año pasado la maquina perforadora y ya es la cuarta perforación que se esta realizando, en este caso en Liebig, para beneficiar a 10 familias rurales. El subsecretario de Producción comentó que el equipo del Plan Aguas está recorriendo distintos lugares de la provincia para ir viendo el funcionamiento de la máquina en distintos subsuelos.



La compra de esta máquina fue una decisión del gobernador Gustavo Valdés para no tener la limitación de los suelos rocosos y tiene un inversión de 50 millones de pesos y nos permite intervenir en todo el territorio provincial.