Corrientes celebra el Día del Guardaparque Provincial

Miércoles, 11 de mayo de 2022

Este 11 de mayo se recuerda el Día del Guardaparque Provincial. El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo y la Dirección de Parques y Reservas celebra esta jornada, remarcando la labor esencial de hombres y mujeres que se encargan del cuidado de nuestros recursos naturales.

La creación de la Reserva Natural del Iberá en 1983, trajo consigo la necesidad de dotar a la novel área protegida de personas que se encargaran de trabajar para restaurar su patrimonio natural. La tarea no fue fácil. Se necesitaba del conocimiento profundo del lugar, sin olvidar que eran tiempos en que la ciencia, apenas mencionaba la palabra Iberá.



¿Quién mejor conocedor que aquel que lo recorría día a día en cada uno de sus confines? ¿Quién más dotado de conocimientos sobre sus horizontes interminables? ¿Quién más pleno de sabiduría sobre sus animales y plantas? Las respuestas no se hicieron esperar. Nadie mejor que los mismos "mariscadores" iberanos para encarar la titánica tarea, que en ese 1983, amenazaba con ser eterna.



El gobernador Juan A. Pita seguía muy de cerca la cristalización del sueño de muchos. La gestión de Leonardo Aquino había quedado en buenas manos. Mientras tanto, Inse Apóstol y Vicente Fraga fueron puestos al frente de los trabajos de campo. Su primera acción fue concreta: convocar a los principales mariscadores. Lucas Piedrabuena, Ramón Cardozo, Lauro Sánchez, Félix Rodríguez, Ramón Molina, Bernardo Fariña, Bruno Leiva, Isidro Rojas y “Mingo” Cabrera fueron los llamados. A ellos se sumó Humberto Rodríguez, convocado por el mismo Pita. El 11 de mayo de 1983 iniciaron formalmente la tarea de devolver al Iberá su esplendor natural.



"Es una fecha que nos permite reconocer a un grupo de trabajadores que tienen un rol protagónico en nuestra provincia, entendiendo que corrientes tiene como eje a futuro a la producción de naturaleza. En este sentido los guasrdaparques tienen un rol determinante, porque son quienes velan por nuestros recursos naturales. Es por eso que es importante reconocerlos", sostuvo Sebastián Slobayen, Ministro de Turismo de Corrientes.



Guardaparques



Con el paso del tiempo, el cuerpo se fue incrementando. Los mayores, esos que marcaron un hito fundamental en la historia de la conservación del país y de Corrientes en particular, se fueron apagando. Les fueron sucediendo otros Guardaparques Provinciales que, en la actualidad, han alcanzado el nivel de profesionales, merced al apoyo e impulso del Gobierno de Corrientes. Su trabajo es silencioso. El control y la fiscalización de las actividades en el área protegida, el monitoreo diario de la fauna y la flora, así como la educación e interpretación ambiental, son parte de su día a día.



Por eso, este no es un día más. Es un día muy especial porque celebramos el trabajo de hombres y mujeres de Corrientes que aún en cuarentena y acompañados por el estado provincial, se consagraron a la tarea de cuidar, proteger, controlar, monitorear y enseñar no solo en Iberá, sino también de Rincón de Santa María, Apipé Grande y San Cayetano, nuestras áreas naturales protegidas de Corrientes.



Nuestros Parques y Reservas Rincón de Santa María, Isla Apipé Grande, San Cayetano, Laguna Brava y por supuesto nuestro Iberá, hoy se visten de fiesta para agasajar a sus custodios.