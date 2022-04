Juan Pujol: Valdés entregó 10 viviendas y rubricó convenios para la construcción de más unidades habitacionales y un polideportivo

Miércoles, 20 de abril de 2022



Esta mañana, el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, visitó la localidad de Juan Pujol y entregó 10 viviendas bajo el Programa Oñondivé; firmó dos convenios para la edificación de 10 unidades habitacionales más, y la segunda etapa del polideportivo ubicado en un establecimiento escolar.



Asimismo, anunció la construcción del acceso al pueblo, y entregó un subsidio de 1 millón de pesos para el cuerpo de Bomberos. De esta manera, el Gobierno Provincial concreta paso a paso las políticas públicas propuestas por esta gestión.



Alrededor de las 11 de esta mañana, el Gobernador Gustavo Valdés, junto al intendente de Juan Pujol, Sergio Dalzotto, hizo entrega de 10 viviendas ubicadas en Ignacio Mendiburu entre José Cabral y María Rosbaco. Además, se realizó la firma de dos convenios para la creación de 10 unidades habitacionales más, y la construcción de un polideportivo en una escuela primaria.



Este Programa es impulsado por el Gobierno Provincial por medio del trabajo conjunto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO), el Ministerio de Desarrollo Social y los Municipios.



Las distintas áreas de Desarrollo Social trabajan con los beneficiarios de las viviendas llevando a cabo acciones comunitarias, antes, durante y posteriormente a la entrega de sus hogares. Las casas se entregan totalmente amobladas y equipadas por el Ministerio de Desarrollo Social, con muebles de elaboración correntina, apostando así a la producción local.



El objetivo del Programa es brindar soluciones habitacionales a las familias en situaciones vulnerables, para tal fin el Gobierno Provincial aporta los materiales para la construcción, los municipios aportan la mano de obra y el terreno, y la dirección técnica por parte del INVICO.



Durante el acto se firmaron dos convenios entre la Provincia y el Municipio. El primero de ellos para la construcción de otras diez viviendas por un monto de $15.217.390, mientras que el restante es para realizar obras de pintura, instalación eléctrica y cerramiento y construcción de un campo de juego de la cancha de básquet con una inversión de $10.671.058.







Gobernador Valdés



Al tomar la palabra, el gobernador Gustavo Valdés, manifestó que una de las problemáticas más difíciles de resolver es el acceso a la vivienda. Y en ese sentido, dijo que Corrientes tiene una demanda de aproximadamente 40 mil viviendas, que es imposible solucionarla a través del Fondo Nacional de la Vivienda solucionarlo. “No lo hizo el anterior gobierno ni tampoco el actual y como correntinos no podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada”, enfatizó.



Por ello, afirmó que desde el Gobierno y a través del INVICO, articulando conjuntamente con los municipios se diseñó el Programa Oñondivé un para hacer por modo propio las viviendas, bajo el formato de entregar todos los materiales para la construcción por parte de la Provincia y las comunas aportan la mano de obra, a fin de que con el “trabajo de nuestra gente, las familias accedan a viviendas dignas”.



Luego, el mandatario continuó comentando que en el marco de Programa, “comenzamos con viviendas de 42 metros y hoy estamos en unidades de 56 metros, y también damos la posibilidad de poder hacer con mano de obra correntina los muebles”, con el objetivo que surjan de “nuestros aserraderos sillas, mesas, placards, camas y otros”.



Además, resaltó que las familias que acceden a este Programa cuentan en sus viviendas con heladeras, cocinas y termotanques para un mejor confort. “Todo con el esfuerzo propio de los correntinos, de cada intendencia, del Gobierno, del INVICO y de los trabajadores, porque la dignidad de los correntinos no tiene precio”, sostuvo el gobernador.



Seguidamente, puso de relieve que es necesario darle una vuelta de tuerca y acelerar el Programa, para que, con el esfuerzo de todos, “construir el doble de viviendas, agudizando el ingenio, dejando atrás la burocracia, porque la necesidad de la gente no puede esperar”.



Con tono firme, Valdés expresó que en esta gestión “debemos entregar por lo menos 30 viviendas más de estas características en Juan Pujol, localidad que viene creciendo, con empleo pleno y trabajo”.



Al proseguir con sus conceptos, el titular del ejecutivo provincial dijo que “no hay misterios para progresar y transformar a la Argentina: hay que trabajar, esforzarse, educar a nuestros hijos, que completen sus estudios y terminen la secundaria. Que puedan ir a la universidad o bien cursar una carrera terciaria”.



Y en este rumbo, ratificó su convicción de apostar fuerte a la educación pública, para lo cual, “cada peso que invertimos es para el futuro de los correntinos, porque sin educación nadie puede salir adelante”.



Asimismo, instó a la comunidad de Juan Pujol a educar a los niños y jóvenes en sus casas, en el seno familiar, promoviendo valores como “la honestidad, la lealtad, compromiso social y participación ciudadana”.



Para Valdés, es posible “soñar una Argentina grande y de progreso y dejar atrás las peleas que hoy vemos en la Nación que no conducen a nada”.



“Es fundamental respetar las instituciones, que no se tome por asalto a la justicia para permitir que se coloquen jueces que sean amigos de los políticos de turno. Necesitamos tener una justicia proba, donde todos seamos iguales ante la ley como proclama la Constitución Nacional”, sentenció en otra parte de su alocución.



En tanto, dirigiéndose al jefe comunal local, Sergio Dalzotto, reafirmó el compromiso de su gestión de avanzar en la construcción del acceso a Juan Pujol para lo cual se va a realizar la licitación correspondiente. “Se trata de una obra millonaria que se merece esta localidad tan pujante”, aseveró.



Para concluir, sostuvo que el Gobierno seguirá trabajando para que los “correntinos tengan acceso a una vivienda digna” y pidió redoblar esfuerzos para “construir el futuro que nos merecemos”.



Por último, el Gobernador entregó las carpetas con la documentación correspondiente a los adjudicatarios y las llaves de las viviendas.



Al expresarse, Dalzotto rescató el espíritu del programa habitacional, por el cual las familias adjudicatarias intervienen en la ejecución de cada una de sus viviendas. “No dudamos cuando nos convocó el Gobernador para ser parte de este plan”, expresó el intendente, resaltando la labor mancomunada entre la Provincia, el Municipio y los vecinos. En esta sintonía, además, Dalzotto valoró las obras realizadas –y prontas a inaugurarse- del Centro de sanitario local, expresando que “la salud pública, al igual que la vivienda, es prioridad”.



Por su parte, el interventor de INVICO, Lizardo González, dijo estar contento por la culminación de las viviendas y pidió a los beneficiarios que las cuiden. “Esperemos que podamos comenzar con la construcción de más casas lo antes posible”, deseó.



En representación de los 10 adjudicatarios, Cinthia Sampallo, hija de uno de los beneficiados, agradeció al Gobernador Gustavo Valdés, a la Municipalidad de Juan Pujol, a los Ministerios de Obras y Servicios Públicos como al de Desarrollo Social, y al INVICO.







Subsidio al cuerpo de Bomberos



Como parte de sus actividades el Gobernador Valdés, entregó un subsidio de 1 millón de pesos al cuerpo de Bomberos de la localidad de Juan Pujol. En la ocasión, el Mandatario dialogó con los integrantes del cuerpo y recorrió las instalaciones.







Presencias



Acompañaron al Gobernador Gustavo Valdés; el intendente de Juan Pujol, Sergio Dalzotto; los ministros Provinciales de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; de Educación, Práxedes López; de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur; el interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO), Lizardo Gonzales; secretarios y subsecretarios provinciales, autoridades municipales, adjudicatarios de las viviendas, y demás autoridades.