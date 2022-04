El Gobernador inauguró la refacción y ampliación del Centro de Salud de Juan Pujol

Miércoles, 20 de abril de 2022

Continuando con su visita por Juan Pujol, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles las obras de ampliación y refacción integral de la Sala de Rayos X del Centro de Salud y, además, a través del Ministerio de Salud Pública se dispuso del equipamiento para el correcto funcionamiento del área.

En la oportunidad, el Mandatario provincial remarcó que “venimos saliendo” de la pandemia, según informan los últimos indicadores, lo cual “el esfuerzo económico que hicimos durante estos 2 años, nos permitirá retomar la agenda del crecimiento y pensar en una salud regionalizada, potenciando cada una de nuestras zonas sanitarias en materia de derivaciones”.



Los trabajos consistieron en la refacción y ampliación de la Sala de Rayos X, en el sector de Laboratorio, donde se llevó a cabo el emplomado de paredes recubierto por durlock, cielorrasos, pisos, instalación eléctrica a nuevo, mesada granítica en la sala de revelado, y pintura. Además, específicamente en el área de Laboratorio, se ejecutaron tareas en cielorraso, pisos de porcelanato, instalación eléctrica a nuevo y mesada granítica. En total, la inversión fue de $2.889.045.



Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia dispuso del siguiente equipamiento: equipo de Rayos X, digitalizadora, baño termostático, microscopio binocular, estufa esterilización, entre otros. “La última vez que vine estábamos en una situación muy complicada por la pandemia, fueron 2 años muy difíciles, donde le pedimos absolutamente todo a los que están hoy en nuestro Centro de Salud, a quienes les tocó una brava”, recordó Valdés sobre su última visita a Juan Pujol y les volvió a agradecer en nombre del pueblo de la provincia de Corrientes.



Señaló que “la inversión que hizo el Gobierno provincial en materia de lucha contra el Coronavirus fue enorme. El objetivo era que a ningún correntino esté donde esté, le falte una cama, por lo tanto, tomamos una decisión a lo mejor diferente del resto de las provincias y decidimos avanzar en un solo centro en un solo lugar, donde tal vez hubo que poner más esfuerzo, más traslado de los lugares más lejanos de la Provincia, pero estábamos en el Hospital de Campaña con los mejores médicos atendiendo a todos los correntinos”.



“Esta fue una de las primeras semanas después de mucho tiempo, en donde no hubieron muertos por Coronavirus en la Argentina, lo cual es una muye buena noticia”, expresó el Gobernador. Por lo tanto, todo indica que “venimos saliendo” de la pandemia y a partir de ahora “todo el esfuerzo económico que hicimos durante estos 2 años, nos permitirá retomar la agenda del crecimiento: pensar en una salud regionalizada, donde potenciemos a cada una de nuestras zonas en materia de derivaciones y volver a ponerle más fuerza a los hospitales cabeceras regionales, invirtiendo lo máximo que podamos en materia presupuestaria”.



Más recurso humano



Respecto a la Sala de Rayos X del Laboratorio del Centro de Salud de Juan Pujol, informó que ahora “vamos a estar poniendo un bioquímico y un operador de Rayos, para que podamos tener disponible estos servicios a la brevedad”.



El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, hizo referencia a su turno, al crecimiento de la mencionada institución, aclarando que pasó de ser un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a un centro sanitario. “Aquí no solo se realizan tareas de promoción de la salud, sino de restauración sanitaria”, señaló el funcionario.



Cardozo dio cuenta que la Provincia continuará invirtiendo tanto en infraestructura como en equipamiento en el mismo nosocomio, adelantando que “habrá un aumento en la complejidad de este centro”. Asimismo, el titular de la cartera resaltó la importancia que tiene para una población el acceso a la salud pública: “Es importante que el paciente no se tenga que trasladar a otra ciudad, y que el médico tenga los estudios en poco tiempo para tomar una conducta terapéutica”, añadió.



“Desde el Municipio siempre fue, es y será una prioridad la salud, y siempre invertimos en ella en mayor o menor medida recursos de nuestro presupuesto”, declaró el intendente de Juan Pujol, Sergio Dalzotto, quien también agradeció al ministro Cardozo “porque siempre que vamos a Capital nos volvemos con una respuesta favorable” y al gobernador Valdés por cumplir con la promesa de equipar al centro de salud.



Acompañaron a Valdés, además del ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo; y el intendente de la localidad, Sergio Dalzotto; los ministros de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; y de Desarrollo Social, Adán Gaya; el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la Provincia, Henry Fick; la directora del Centro de Salud, Silvina Dri; entre otros.