La Provincia trabaja en la solución para los residuos sólidos en Ituzaingó

Martes, 19 de abril de 2022

Equipos técnicos de distintas áreas del citado ministerio, mantuvieron una reunión en la localidad de Ituzaingó con el Intendente Juan Pablo Valdés a efectos de diagnosticar y planificar las acciones para eliminar el basural a cielo abierto

“El Gobernador Gustavo Valdés encomendó que centremos nuestros esfuerzos en este histórico problema, buscando una respuesta efectiva a corto plazo, pero con una visión integral para la ciudad”, dijo el Ministro Olivieri.



Con una fuerte bajada a terreno de distintas áreas del Ministerio de Coordinación y Planificación a la localidad de Ituzaingó se realizó una jornada de trabajo encabezada por el Ministro Miguel Olivieri, el Intendente municipal, Juan Pablo Valdés y los equipos técnicos locales vinculados al tema de los residuos sólidos urbanos.





El primer contacto de las distintas partes se produjo en la Municipalidad, donde tras la recepción oficial, rápidamente se estableció una agenda de trabajo que consistió en la proyección de la propuesta emanada desde el Gobierno Provincial a través del mencionado ministerio, el cual fue elaborado por la Unidad Ejecutora GIRSU y la Coordinadora de Proyectos Ejecutivos. Dicha presentación fue cotejada por las autoridades municipales para proseguir con el intercambio de información respecto de los alcances que se pretende con el proyecto.





“Básicamente nuestra presencia en terreno, corresponde a que existe una instrucción directa del Gobernador Gustavo Valdés tras la última reunión de Gabinete para que nos ocupemos inmediatamente de este tema, ya que fue un pedido explícito de la localidad y nosotros contamos con las áreas involucradas al respecto, con los cuales trabajamos inmediatamente en elaborar un proyecto para erradicar el basural a cielo abierto que actualmente existe”.





El funcionario provincial aseguró que se quiere encarar una estrategia para todas las ciudades de la Provincia “Sabemos que uno de los grandes problemas de cada ciudad es la basura, mi experiencia como ex Intendente hace que planteemos un abordaje integral, que va desde eliminar en lo inmediato los basurales, que generan contaminación, enfermedades, etc, para ir virando a un sistema real de saneamiento, con vertederos controlados, como también avanzar en la recuperación de los materiales que se pueden reciclar, es una tarea que lleva años pero Corrientes tiene experiencias muy positivas como Goya y Bella Vista”.





Seguidamente, se hizo una visita al actual basural local, donde se analizaron los pasos para lograr el saneamiento de todos los desechos que allí se encuentra ubicados y que se suman a los que se generan diariamente. Esto prosiguió con la llegada hasta el nuevo predio donde se concentrará la disposición final de los residuos bajo un nuevo sistema que contempla, varios eslabones que hacen al proceso de recuperación.





El Intendente Juan Pablo Valdés agradeció la visita y tras el encuentro, se comprometió a analizar el proyecto y buscar la mejor alternativa que tendrá un beneficio enorme para la ciudad “Hay una situación que no la generamos, pero que la tenemos que solucionar porque significa mejorar realmente como ciudad, previniendo todo lo que conlleva enterrar o quemar la basura, por ello avanzaremos en lo inmediato para tener una solución real y efectiva”.