Lanzaron la 45° Fiesta Nacional del Surubí

Martes, 19 de abril de 2022

“Es una fiesta que mueve el turismo, el comercio, que reencuentra a los pescadores, a los amigos, y que está volviendo el torneo que se hizo internacional, y que sin dudas es de las más importantes de sudamerica”.





Este martes por la mañana se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno el lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional del Surubí que reúne a pescadores de todas las provincias y de varios países. Se inscribieron hasta 1136 equipos, se repartirán millones en premios y la programación de espectáculos artísticos será de primer nivel.



Falta poco para el inicio de la 45° edición de la Fiesta Nacional del Surubí y 34° Expo Goya que se llevará adelante en nuestra ciudad y que está prevista desde el 2 al 8 de mayo. Y en las vísperas de este gran evento se hizo su lanzamiento en la ciudad de Corrientes.



En la oportunidad hicieron uso de la palabra, el Presidente de la Comisión Municipal de Pesca (COMPUE), Pedro Sá; el Fiscal General, José Lorenzón quienes describieron en líneas generales cómo será la Fiesta y el contenido de los eventos sociales y deportivos.



Seguidamente, el Intendente Mariano Hormaechea destacó que el retorno de la Fiesta del Surubí es un gran acontecimiento, para lo cual se superaron las adversidades tras dos años de pandemia y agradeció el apoyo del Gobierno Provincial.



Finalmente, el Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés elogió al concurso de pesca y su serie de eventos conexos, y el retorno de la Fiesta luego de dos años de pandemia. Destacó que la Provincia hace un esfuerzo en apoyarla porque es generadora de movimiento turístico y económico para Corrientes.



Durante la presentación se proyectó un video promocional de la Fiesta.



LA FIESTA



En el acto, donde también estuvo el Senador Provincial Ignacio Osella; el Diputado Provincial, Héctor “Tito” López; el Ministro de Turismo, Sebastián Slobayen; el Presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el Director de Turismo, Sebastián Candia; se informaron aspectos generales de la organización, en especial la grilla de espectáculo y las características del concurso de pesca.



En este marco, el Presidente de la COMUPE, Pedro Sá manifestó: “Volvimos, el reencuentro comenzó y se está dando, este es uno de los primeros pasos qué es presentar la Fiesta en la casa de todos los correntinos, como es la Casa de Gobierno.



“La Canción del Surubí será el momento del inicio del reencuentro tras una larguísima espera”, remarcó.



Pedro Sá informó que el 4 de mayo se inaugurará la Expo Goya, que es una muestra comercial, industrial, artesanal, turística e institucional y ese mismo día inicia el Festival, donde además de la canción del Surubí que será interpretado por Oscar Macías y su conjunto, se podrá disfrutar de un show de fuegos artificiales. Confirmó que en esa vela además se presentarán Fuelles Correntinos y Miguel Mateos.



El jueves 5 de mayo será la Peña de Pescadores con comidas típicas del pescador, alrededor del escenario, con Chamamé, danza y música correntina, se sorteará 1 automóvil 0 km, entre los pescadores. Actuará esa noche, el chaqueño Palavecino.



El viernes 6 será noche de elección de Reina, donde María Agostina Vecchia entregará sus atributos, luego de un reinado récord de dos años a la nueva soberana de la Fiesta Nacional del Surubí. Se realizará la Elección de Reina, con 15 postulantes seleccionadas. La noche de festival cerrará con la Banda Migrantes, anunció el presidente de COMUPE.



La largada de lancha está prevista para el sábado 7 de mayo a partir de las 15 horas.



El sábado el festival se desarrollará con una grilla que se iniciará desde las 15 y hasta la noche, cerrando con Los Palmeras.



En tanto que el domingo a partir de las 8 horas, se va a esperar a todos los pescadores en el predio Costa Surubí.



En horas de la tarde del domingo, a partir de las 14 se contará con más Chamamé, cumbia, rock y se presentarán en el escenario “Juan Melero” La Konga y Nahuel Pennisi. Asimismo, en la noche del domingo culminará con la Cena clausura con la presencia del grupo Los Tulipanes.



LA FISCALIZACIÓN



En la oportunidad, el Fiscal General, José Lorenzón, explicó aspectos reglamentarios para la presente edición, en lo que respecta al cómputo de medidas.



“Tenemos 50 fiscales, y más de 150 personas abocadas a este trabajo. Entre parque cerrado y cancha de pesca, serán unos 87 km a recorrer...hoy estamos trabajando e hicimos dos alternativas con el río bajo con 17 zonas. Hoy somos un poco más entusiastas y se están incluyendo los arroyos, con 19 zonas. Tenemos 21 grupos incluyendo a yates”, precisó Lorenzón.



El Fiscal del Concurso dijo que “es un concurso único en el mundo, con pesca embarcada, de 12 horas de duración. Es una pesca con devolución, en agua dulce”.



“Las piezas capturadas deben tener una medida mayor a 50 centímetros. Esperamos contar con la ayuda del río para tener mucha pesca y dar más brillo al concurso”, manifestó.



“Vamos a tener al río con una buena altura y tener el concurso que esperamos todos”, informó Lorenzón.



INTENDENTE HORMAECHEA



El Intendente de Goya, Mariano Hormaechea indicó que es “para mi esta Fiesta tiene una carácter especial”.



El Jefe Comunal recordó que “en diciembre empezó un camino de transición, con una nueva COMUPE y avizoramos que habría dificultades para poder hacer esta Fiesta. Pero iniciamos las primeras conversaciones, pusimos el pecho y empezamos”.



“Las cuatro bases de la Fiesta son: el Concurso; la Noche de los artistas; la Expo Goya y la Cena Clausura. La situación epidemiológica mejoró. La situación del río mejoró y nos da las condiciones adecuadas para que los cuatro pilares se puedan concretar y garantizar nuestro mundial de pesca para que del 2 al 8 podamos hacerlo como siempre”, dijo el Intendente de Goya.



“Quiero invitar a todos a la Fiesta. Quiero agradecer al Gobernador por el apoyo dado. Vinimos y no tuvimos que hablar demasiado y nos pusimos a trabajar juntos: la Municipalidad; la COMUPE y la Provincia.



GOBERNADOR VALDES



Finalmente, el Gobernador Gustavo Valdés manifestó entre otras cosas: “Esperamos mucho por esto y presentarla nuevamente, luego de dos años, es algo realmente que reconforta. Muchas veces tuvimos tentaciones de tratar de largar la Fiesta pero teníamos que tener todos los cuidados para que no se expandiera el virus. Hay una noticia fantástica: por primera vez en Argentina no hubo muertos por coronavirus y eso nos permite que podamos tener una fiesta con toda la seguridad y que pueda volver la alegría que teníamos los pecadores en Goya donde nos encontramos amigos, pescadores de mucho tiempo; se juntan las barras pesqueras; se mueve el turismo, el comercio. Durante Semana Santa, estuvo colmado Corrientes, y queremos que vuelva a repetirse esto en Goya y se reactive la economía. Que podamos decir que está volviendo nuevamente el torneo internacional del surubí; el torneo más importante de Sudamérica, que no pudimos batir el récord pero quizás podamos hacerlo con este nuevo Intendente”.



“Cada peso que invertimos en Goya redunda en turismo, desarrollo; ganamos nuevas personas que se van a sumar a la Fiesta y que van a venir al año siguiente. Estamos haciendo una gran hermandad del pueblo correntino y estoy entusiasmado”, expresó el primer mandatario provincial.



Antes de concluir, Valdés bromeó acerca de su participación en las últimas ediciones comentando que: “Esperemos que esta no sea como los 20 años anteriores que no gane ni concurso ni zona”.



Asimismo, el Gobernador Valdés destacó que todos los surubíes que se pescan se devuelven al río y recomendó cuidar el río y mantenerlo libre de residuos.



“Es una pesca deportiva y es con devolución, cuidemos el río, no lo ensuciemos, creemos conciencia, limpiemos el río, nuestro gran tesoro que es el río Paraná, con su fauna y flora. Que sea la mejor fiesta, la fiesta de todos” finalizó el mandatario.