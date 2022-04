Héctor Beláustegui se presentará en el Museo de Bellas Artes

Martes, 19 de abril de 2022

El Gobierno de la Provincia de Corrientes desde el Instituto de Cultura, organiza el primer recital del Ciclo "El Vera fuera del Vera", de la presente edición, con la presentación de Héctor Beláustegui que, con espectro de folclor nacional, interpretará temas de distintas regiones del país, aunque la apertura y el cierre serán chamameceros.

Esto se realizará en el Museo de Bellas Artes "Juan Ramón Vidal" de la ciudad Capital, el miércoles 27 de abril a las 20 horas y con acceso gratuito.



Chaqueño, por puro azar, quiso el destino que sus padres, oriundos de Mercedes, viajaran a la Capital correntina, cuando su madre se encontraba próxima a dar a luz. Aprovecharon para cruzar de visita, a la casa de un hermano, en Resistencia (Chaco) y fue allí que los sorprendió el nacimiento de Héctor. No obstante el imprevisto, fue criado en el paraje El Boquerón, Mercedes, provincia de Corrientes, donde comenzó a los 8 años, su incursión en la música, siendo su instrumento, la guitarra.



Se radicó en Buenos Aires a los 36 años de edad, desde donde desarrolló una carrera que lo llevó por las principales radios, canales de televisión, teatros, centros culturales como también escenarios de prestigio del nivel del Café Tortoni, Teatro San Martín, Teatro Alvear, Teatro Vera (Corrientes), Teatro Cervantes (Curuzú Cuatiá), además de festivales como: Luna Park, Festival del Chamamé, Festival de la Naranja, Festival de las Estancias y Energía en Ituzaingó.



Poco después grabó su primer material, "El cantar correntino de Héctor Belstegui", que contó con la participación de Mateo Villaba, Rudi Flores, Matías Galarza, en 1989. Después vino "Fundamentos de mi canto", donde lo acompañó Ricardo Scófano en bandoneón, Juanchi Cabrera en acordeón y Pocholo Airé en guitarra en 1997. Para el año 2000, grabó "Homenaje" y finalmente "Solo con Guitarras" en 2004, con la triada épica de Mateo Villalba, Rudy Flores y Juan Saccú.



Posee muchos más temas y poemas inéditos que aquellos que llegó a registrar, entre los que se encuentran "Allá en Itatí Rincón", "Fundamento de mi canto", "Canoíta pescadora", "Don Juan Antonio Romero", "Viejo hachero correntino", "Canción para Juan Pedro", entre otros. Su impronta interpretativa goza de un estilo totalmente propio.



No es casual que se presentará una figura de la envergadura de Don Héctor Beláustegui, para la apertura de un ciclo. Múltiples veces distinguido ya sea por la Legislatura de Corrientes que le otorgó un diploma y medalla por su Labor Cultural y Folclórica el 27 de agosto de 1996; o cuando la Honorable Cámara de Diputados, le reconoce su labor en favor de la cultura correntina con el Diploma de Distinción al Mérito (2 de diciembre de 1997); al igual que el Ciclo El Senado también es Cultura de la Honorable Cámara de Senadores.



Una presencia indiscutible desde siempre, integrando las grillas de las primeras ediciones de la Fiesta Nacional del Chamamé junto a los pioneros como Herminio Giménez dirigiendo su Orquesta y Coro Municipal, María Ofelia, Los Alonsitos, Juancito Güenaga, el Cuarteto Santa Ana, Elena Godoy presentándose como solista, Irma Solís con Eugenio Barbastro, Carlos Maciel y Luis Rott, Las (por entonces, todavía) "Hermanitas" Vera, El Trío Corrientes, el joven Coquimarola, Paquito Aranda, Raulito Alonso y los Chaqueñísimos Cardozo. Desde 1998, Beláustegui se encuentra radicado en la ciudad de Ituzaingó, donde tiene su domicilio oficial, no obstante, pasa temporada en Corrientes Capital desde donde alterna su residencia con Chicago (EEUU).



El Vera fuera del Vera



El Ciclo "El Vera fuera del Vera" nace en 2005, año en el que el teatro cierra sus puertas por un año y medio, con la finalidad de ser refaccionado. Cumplió el cometido de seguir generando actividad artística para el público correntino y para sostener a los artistas, llevando espectáculos fuera del Teatro Vera.



Integra la grilla de Ciclos de la Dirección de Artes Escénicas, Música y Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura de Corrientes. Entre los espectáculos más recordados están la presentación en el Anfiteatro de Lito Vitale y los conciertos que realiza la Orquesta Sinfónica en hospitales, iglesias, barrios y localidades del interior, como también los de la Orquesta Folclórica, fuera del ámbito teatral.