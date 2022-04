Instan a visar embarcaciones en el predio Costa Surubí

Lunes, 18 de abril de 2022



Este lunes, el jefe de la Prefectura Goya, Prefecto Walter Rodríguez, recordó que la institución está trabajando en la realización de la visación correspondiente de las embarcaciones que tomarán parte de la 45ª edición.



Desde la Prefectura Naval Argentina se insta a toda la comunidad náutica, especialmente a quienes participarán del evento deportivo, a que naveguen con seguridad y cumpliendo las exigencias impuestas por la normativa vigente.



“Es un trabajo que ya hacíamos aquí dentro de la Prefectura las visaciones, observamos las embarcaciones, verificamos la documentación y revisamos los elementos de seguridad con que cuentan para que puedan acceder de una manera más segura en el río” explicó.



Desde hoy (lunes) la institución montó un stand en el predio Costa Surubí para que se pueda hacer la visación de la embarcación “que lo que garantiza que el día del evento bajar la embarcación sin que prefectura intervenga en una revisación”.



“La idea es que el local gane tiempo y ya adelantarnos con la gente de acá, dejando ese espacio para los foráneos que ellos si van a tener que pasar por Prefectura y van a hacer la visación en esta dependencia”, aclaró.



El horario de atención al público para realizar este control náutico deportivo a embarcaciones participantes del concurso, será de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 hs.



“La idea es que cada uno se acerque con la embarcación que va a participar ese día, con número de inscripto del evento y nosotros con eso vamos a hacer la visación”, reiteró.



“Quienes no tengan la visación lamentablemente no se le va a permitir la largada”, advirtió.



NORMAS PARA NAVEGAR



A modo de recordatorio, a continuación, se expresan algunas de las normas que regulan el ejercicio de la navegación deportiva.



Certificado de Matrícula. (REJU: Ordenanza 02/05 – REY: Ordenanza 09/02)



Autorización para conducir una embarcación deportiva REY o REJU. (Ordenanza 04/09)



Timonel con Certificado Náutico Deportivo vigente, acorde y en relación a las características del casco y motorización que pretende timonear. (Ordenanza 01/18)



De igual modo, el funcionario recordó los elementos de seguridad con los cuales tiene que contar la embarcación como: “bengala de mano, matafuego, pala bichero, salvavidas homologados por Prefectura, botiquín de primeros auxilios, silbato y un espejo de mano”.



Esta gestión no es solo de carácter obligatorio, es gratuita, de esta forma solo hay que tomarse un tiempo y acercarse hasta el personal prefecturiano.



EXPERIENCIA NUEVA



El Prefecto Walter Rodríguez, se hizo cargo de la Institución el pasado 4 de enero, proveniente de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación con asiento en el Edificio Guardacostas, sede de la Prefectura Naval Argentina.



Nacido y criado en Misiones, va a ser la primera experiencia al frente del operativo de control de la seguridad náutica en la Fiesta del Surubí.



Como él mismo confió: “va a ser muy interesante para mí, he mirado mucho, he leído mucho y he hablado con los pescadores y la gente del lugar, me han ilustrado acerca de lo que es la fiesta”.



“Hay mucha expectativa, se genera un clima interesante para todos, uno siempre quiere dar lo mejor y que la fuerza brinde lo mejor, y ese el objetivo que la fiesta sea un éxito desde los dos lados: desde el espectáculo que hacen los pescadores y segundo que es la parte que me compete a mí, que todos tengan una navegación segura”, finalizó.