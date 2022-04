Educación y gremios analizaron la implementación de la extensión horaria en Primaria

Lunes, 11 de abril de 2022

La ministra de Educación Práxedes López se reunió este mediodía con los principales referentes del arco gremial docente. El objetivo del encuentro fue analizar de manera conjunta la posibilidad de extender el horario en las escuelas primarias.







Tras el encuentro, la funcionaria confirmó que se avanzará en el diseño del plan para instrumentar esta propuesta presentada la semana pasada en el marco del Consejo Federal de Educación. Los gremios también adelantaron su intención de avanzar en esta dirección.



“Fue una reunión donde el sector gremial estuvo de acuerdo en la necesidad de que los alumnos tengan más horas de clases, teniendo en cuenta que los indicadores respecto a calidad educativa actualmente no son los que queremos”, dijo luego de la reunión la ministra Práxedes López y agregó: “Pensamos que incorporar una hora es importante si se lo hace con un buen plan y para eso vamos a trabajar”. Con respecto a la fecha de implementación, la función explicó que primero tienen que estar garantizadas todas las condiciones.



Vale recordar que el proyecto de extender el horario de clases en las escuelas primarias fue presentado durante la última reunión del consejo Federal de Educación, y fue bien recibido por todas las jurisdicciones del país. “El 80 por ciento de los fondos para materializar esto estará a cargo de Nación y el 20 por ciento de cada Provincia. Nosotros nos vamos a tomar el tiempo para trabajar esto de manera consensuada”, dijo y contó también que ya fue convocado el gabinete educativo provincial para comenzar a elaborar el plan para instrumentar esa hora, “vamos a priorizar que es lo que queremos conseguir y después vamos a hacer un seguimiento para medir el impacto y así ver como nos fue con esta hora adicional”, confirmó.



Por su parte el secretario general de la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet), Rufino Fernández dijo: “Creo que hay un compromiso de parte del Gobierno de Corrientes y de parte de nuestro gremio de ir trabajando y estudiando la propuesta”. Contó también que desde Amet nacional se considera que hace falta más presencia de los chicos en las escuelas, pero sabiendo que cantidad no significa calidad, “Tenemos que trabajar en la calidad también. Además, el aumento de la carga horaria debe venir acompañado de un aumento del sueldo”.



En el mismo sentido, José Gea de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) marcó: “Ahora sí tenemos certezas con respecto a la actitud de la provincia con respecto a esta propuesta. En la reunión de hoy nosotros escuchamos y dimos nuestro punto de vista”. Comentó también que llevarán la información a los secretariados departamentales y ellos trasladarán esta opción a los docentes.



Pedro Sánchez, del Movimiento Unificado Docente (MUD) consideró que si es en favor de la calidad educativa está bien. “Ahora hay que ver cómo se va a implementar”, marcó en tanto recordó que la Ley Nacional de Educación dice que el horario escolar debe ser extendido, “era la intención que el chico esté mas tiempo en el aula, pero no se estaba pudiendo dar porque cuando se hizo la ley no se pensó en la infraestructura, y el costo. El hecho de que la Ministra nos esté invitando más seguido para debatir temas educativos demuestra que el Ministerio tiene tantas ganas de dialogar como nosotros”, aseguró.



Desde la Unión de docentes Argentinos (UDA), Marcelo Bordón dijo: “Fue importante la decisión de reunirnos porque la posibilidad de avanzar con un plan de incrementar la cantidad de horas de clases nos sorprendió a todos y genero muchas dudas con respecto a las condiciones laborales del docente de primaria. En esta reunión la Ministra nos acercó la idea de hacer un plan para la implementación, no inmediatamente porque creemos que hay que rediscutir, escuchar a nuestros docentes y ver que pasa a nivel nacional en paritarias”.