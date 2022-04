Desde el 1 de mayo se hará el pre-surubí

Jueves, 07 de abril de 2022



El gran evento cultural que pone a los ganadores en lo más alto de nuestro escenario mayor, vuelve a la ciudad en su décima edición.

La inscripción es libre y gratuita en Casa de la Cultura (Juan E. Martínez N 687) o al teléfono 3777632263 o 3415992868.



Este año volverá el clásico Pre Surubí, de donde surgen artistas que actuarán en forma rentada en el Festival de la Fiesta Nacional del Surubí. El concurso se realizará los días 1, 2 y 3 de mayo y las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril. El domingo 1 de mayo, la selección de artistas se enfocará en los artistas locales, incluyendo a representantes de Santa Lucía.



El día 3 de mayo se conocerán a los ganadores del certamen.



LAS CATEGORÍAS



Los músicos podrán participar en las siguientes categorías:



*Solistas vocal femenino



*Solista vocal masculino



*Dúo Vocal,



*Conjunto Vocal



*Conjunto Instrumental



*Solista instrumental canción inédita



LOS PREMIOS



*Los músicos ganadores del certamen tendrán como premio su actuación rentada en el festival mayor de la Fiesta Nacional del Surubí 2022.



*También a los seleccionados se le facilitará la grabación de su material para difusión en plataformas de Spotify.



*Se les entregará material documental de su participación. También se entregarán certificados de participación.



EL REENCUENTRO



El músico e integrante del staff de la Casa de la Cultura, Lisandro Stalla informó que desde mayo se invita a los artistas semi profesionales al “reencuentro” con este Pre Surubí.



En un contacto con Radio Ciudad dio detalles y reveló que incluso se ayuda con acompañamiento musical a los artistas que no tienen un grupo.



Comentó: “Tengo cuatro personas que quiero acompañar con la guitarra porque no todos cuentan con la posibilidad de tener músicos que lo acompañen. Estamos para darle una mano con eso y se evalúa al cantante. Así venga acompañado por la sinfónica de Viena, si no canta bien no hay sinfónica que lo arregle. Es el jurado el que debe determinar eso. No pueden participar los que trabajamos en la Casa de la Cultura, pero cuando hablamos de participar es como protagonistas, no como acompañantes”.