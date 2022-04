El 18 de abril abre la inscripción para incorporarse a la Promoción de Subadjutores Auxiliares

Jueves, 07 de abril de 2022



La Jefatura del Servicio Penitenciario de Corrientes comunica que a partir del 18 de abril próximo estará abierta la inscripción para todos aquellos interesados en ambos sexos, que aspiren a incorporarse a la XVº Promoción de Subadjutores Auxiliares

Requisitos



Ser argentino nativo, soltero/a; estatura mínima, para masculinos de 1,65 mts. y femeninas, 1,60 mts.



No registrar antecedentes judiciales ni policiales desfavorables, no estar procesado ni imputado en delitos dolosos de competencia provincial o federal.



Haber aprobado el Ciclo Secundario y/o Polimodal sin adeudar materias a la fecha de incorporación, presentando Título Analítico original y una fotocopia certificada por Enseñanza Media y/o Escribano Público o constancia de haber aprobado sin adeudar materias.



Estar comprendido entre los 18 y 26 años de edad, a la fecha de incorporación.



Poseer salud y vigor físico, no padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas inhabilitantes. No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz.



No encontrarse en estado de gravidez (embarazo) al momento del examen de admisión y/o ingreso y hasta la fecha de culminación del curso (femeninas), por resultar incompatible con el programa de actividades.



No ser beneficiario de ningún Plan Social a Nivel Nacional, Provincial o Municipal, al momento de la incorporación.



Documentaciones a presentar



1. Acta de Nacimiento (fotocopia legalizada).



2. Título Analítico de Estudios Secundarios Completos (copia legalizada por escribanos o por la Dirección de Títulos del Ministerio de Educación).



3. Certificado de Buena Conducta.



4. Cuatro Fotografías 4 x 4 cm., color fondo celeste.



5. Fotocopia color D.N.I. (anverso y reverso).



6. Certificado de Domicilio.



7. Una Carpeta cuales.



Para tener en cuenta



Las documentaciones se deberán entregar al momento de la inscripción, que se realizará en la Jefatura del Servicio Penitenciario, sita en la calle San Luis esquina Pellegrini, a partir del día 18 de abril y hasta el 22 de abril del corriente año, en el horario de 8 a 12 horas y de 16 a 18 horas.