Luca Vildoza se suma al último campeón de la NBA

Miércoles, 06 de abril de 2022

Es oficial: el argentino Luca Vildoza vuelve a la NBA y jugará en Milwaukee Bucks.





Definitivamente, quedó atrás el paso fugaz por New York Knicks. Luca Vildoza vuelve a la NBA y jugará nada menos que en Milwaukee Bucks, el vigente campeón de la liga.



Así lo confirmó la franquicia este miércoles, luego de darle la bienvenida en las redes sociales y confirmar que usará la camiseta número 6. Si bien los Bucks no dieron a conocer los detalles de la contratación, según había anticipado el periodista especializado de ESPN, Adrian Wojnarowski, el base argentino se unirá para la temporada 2022-2023 y será activado para los playoffs, es decir, podría estar inmediatamente a disposición para jugar.

El oriundo de Mar del Plata está totalmente recuperado de la lesión en el pie derecho que lo obligó a pasar por el quirófano y desencadenó, allá por octubre de 2021, su salida de New York Knicks sin llegar a debutar. De hecho, antes de su salida, apenas había disputado dos encuentros de la Summer League en Las Vegas.