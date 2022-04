El gobernador Valdés entregó 90 viviendas en Ituzaingó y anunció otras 90 para la localidad, además de obras viales y un polideportivo

Miércoles, 06 de abril de 2022





El gobernador Gustavo Valdés entregó este miércoles 90 viviendas en el barrio San Jorge de la ciudad de Ituzaingó y anunció la construcción de otra 90, de las cuales 40 ya están en ejecución.

En la ocasión también firmó convenios para financiar la construcción de entubamientos, 40 cuadras de cordón cuneta y un polideportivo municipal. En la ocasión, también resaltó el progreso que generará el puerto y parque industrial que la Provincia construye allí.



El interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), Lizardo González felicitó durante al acto a los adjudicatarios y pidió que cuiden sus flamantes hogares para poder disfrutarlos como corresponde.



“Además de las viviendas propiamente dichas, reciben una infraestructura muy importante, como cordón cuneta, vereda, desagües pluviales y otros”, comentó.



A la vez que puso de relieve que estas obras llegan de la mano de un ambicioso Plan Provincial de Viviendas, con una inversión de más de 420 millones de pesos destinados a Ituzaingó.



“Es un día muy importante para los vecinos de esta zona y estamos felices de poder recibir estas casas”, manifestó emocionada Alba Gamarra Olmedo, una de las adjudicatarias, ante el cerrado aplauso de quienes participaron del acto de entrega. “Gracias por hacer realidad el sueño de la casa propia a las familias correntinas”, agregó Alba, quien también es bombera voluntaria.



Dirigiéndose al Gobernador, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, le dijo que usted “hoy viene a hacer realidad el sueño de los hogares de estas 90 familias, que hoy pasan a tener su casa, ya que la mayoría estaban alquilando y muchos no tenían una condición digna de vivienda”. Agregó que la ciudad “viene creciendo, se viene desarrollando a pasos agigantados y muchas veces los recursos municipales no nos alcanzan, así que queremos agradecerle a todo el Gobierno provincial”, por las recientes inauguraciones en el lugar.



Firma de convenios



En la jornada, Valdés firmó cuatro convenios con el Municipio ituzaingueño. El primero de ellos para realizar obras en las calles Santa Fe y Paraguay. Otro para la construcción de 19 cuadras de cordón cuneta en la calle Ferré. Un tercero, similar al anterior, para construir cordón cuneta en la zona de la Terminal de ómnibus. Y en el último la Provincia se comprometió a financiar la construcción del Polideportivo municipal cubierto con cancha de usos múltiples (básquet y futbol de salón), vestuarios, sanitarios y depósitos.



Gobernador Valdés



Cerrando el acto, habló el gobernador, quien comenzó diciendo que estas viviendas vienen a cumplir con “una reparación histórica” para la ciudad, que “siempre tuvo una distribución inequitativa al respecto, nunca hubo plan de viviendas acorde”.



“Necesitamos pensar un en un plan que sea integral”, agregó y anunció la construcción de otras 90 casas para Ituzaingó. Contó también que las entregadas hoy fueron hechas con inversión del Fondo Nacional de la Vivienda y concretada a través de INVICO.



“Hoy 90 familias cambiarán su condición de vida, ahora le toca a ustedes construir su hogar con valores y educación”.



Valdés, por otra parte, instó a los adjudicatarios a que estén al día con las cuotas “para poder hacer más viviendas y que otras familias sientan lo mismo que ustedes”.



Por último, se refirió al potencial de la localidad con el futuro puerto y el parque industrial, algo que en sus palabras beneficiará a toda la región generando trabajo y posibilidades.



“Tenemos que seguir trabajando, obras se hacen muchas, pero que no cambie el espíritu emprendedor de los ituzaingueños”, finalizó.



Presencias



Estuvieron acompañando también el viceintendente, Emilio Nicolás; ministros del Ejecutivo provincial; legisladores provinciales y nacionales; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; concejales; intendentes de localidades vecinas; adjudicatarios de viviendas; representantes de fuerzas de seguridad; vecinos, y demás autoridades.