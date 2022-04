Apoyo a emprendedores: Tassano entregó certificados del programa Pupa

Martes, 05 de abril de 2022

Ocho emprendedores locales que fueron beneficiados con las herramientas que ofrece el Municipio para alcanzar los estándares bromatológicos y la comercialización de productos alimenticios.











“Desde el primer día estamos trabajando para el desarrollo económico de la ciudad”, destacó el intendente luego de recibir a ocho emprendedores locales que fueron beneficiados con las herramientas que ofrece el Municipio para alcanzar los estándares bromatológicos y la comercialización de productos alimenticios.



Este martes, el intendente Eduardo Tassano entregó certificados a emprendedores gastronómicos de la ciudad que fueron asistidos por la Municipalidad y beneficiados con un abanico de herramientas que ofrece el programa Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos (Pupa).

Desde su puesta en funcionamiento, esta iniciativa se transformó en una vía de agilización de trámites y asesoramiento permanente para emprendedores locales, con el objetivo de normalizar, regular la instalación y el desarrollo de pequeñas producciones gastronómicas, ya sean en forma individual, familiar o asociativa.

Los alcances del programa (institucionalizado a través de la ordenanza 6907/20) forman parte de una herramienta fundamental para el desarrollo productivo, pero, además, una vía de certificación de calidad para que las producciones lleguen al consumidor cumpliendo con los máximos estándares bromatológicos. Del mismo modo, y a mediano y corto plazo, a través del programa se prevé ampliar los alcances de los beneficios para quienes emprenden, abriendo nuevos canales de comercialización.

Hoy, estos productos se encuentran afianzados y a disposición del consumidor, por ejemplo, en ferias itinerantes de la ciudad, mientras que se prevé acercar estas propuestas gastronómicas a supermercados, autoservicios y drugstores.

De mano del intendente -que estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Juan Estaban Maldonado Yonna y la subsecretaria de Pymes y Emprendedores, Thea Beláustegui- recibieron su certificado Jessica Kleissinger (Hola Salud - budines de avena), Agustina Quintana Grandile (Ñasaindí Chipacitos), Pedro Galiana Mendiot (Dr. Saturno - cerveza artesanal), Micaela Becheñi (Rakufoods - hamburguesas veganas), Francisco Cortinas (Pagana - cerveza artesanal), Jorge Raúl Krapovickas (Viejo Gómez - vino de mango), María Inés Meana (Vida Ité - verduras frescas procesadas) y Juan Pablo Gómez (Mi deleite pastelería - panificados y repostería artesanal).



APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD

“Son pequeños emprendimientos artesanales que se hacen en casas de familia y generan productos alimentarios a los que les dimos una vía de control bromatológico y, a partir de ahí, favorecer las vías de comercialización y, así, al emprendimiento”, explicó inicialmente Tassano.

“Desde el primer día estamos trabajando para el desarrollo económico de la ciudad”, recordó el intendente, tras lo cual interpretó que este tipo de acciones representa “la coronación de actividades para ocho de estos emprendedores que tienen sus emprendimientos, por ejemplo, de budines saludables, cerveza artesanal y alimentación vegetal, entre otros”.

“Entendemos que esto genera un gran movimiento económico y mucha autosuficiencia en la gente que hace estos emprendimientos”, sostuvo Tassano. Acerca de ello, entendió que el crecimiento y la proliferación de este tipo de proyectos, a su vez, tiene consecuencias positivas en otros sectores de la ciudadanía que quizás, hasta el momento, no se hayan decidido o animado a llevar a cabo tal o cual iniciativa: “Los invitamos a todos a conectarse con nuestro equipo de Desarrollo Económico, con las diferentes áreas que están en esto”, dijo.

“Nosotros estamos a disposición desde el primer día. Hemos facilitado habilitaciones comerciales en corto tiempo, estamos siempre junto a las pequeñas y medianas empresas, favorecimos a las ferias en los diferentes lugares de la ciudad, entre otras acciones que demuestran que queremos una ciudad con desarrollo económico y esto es una parte fundamental de eso”, aseguró.



UNA PUERTA A LOS MERCADOS COMERCIALES

Micaela Bercheñi y Jessica Kleissinger forman parte de los emprendedores que se vieron beneficiados con las herramientas que ofrece el programa Pupa, principalmente con la canalización de vías de comercialización y obtención de certificados bromatológicos.

“Junto a mis hermanas comercializamos alimentos Plan Place. Nuestro emprendimiento comenzó en marzo de 2020, en plena pandemia, y ahora estamos en 20 puntos de Corrientes. Gracias al registro Pupa, pudimos tener un respaldo bromatológico y, además, un acompañamiento con profesionales, lo que nos sirvió de mucho”, explicó Bercheñi, responsable de Rakufoods, marca productora de hamburguesas veganas.

A su turno, Kleissinger, dueña de Hola Salud (elaboración de budines de avena), remarcó que “como nutricionista y cheff, me embarqué en un emprendimiento gastronómico con la elaboración de budines de avena y, desde hace dos años, encontré en el programa Pupa el apoyo que permitió potenciar mi producto”.

“Se me abrieron vías de comercialización, como tiendas saludables, pero de igual forma, encontré asesoramiento en el ámbito bromatológico con el etiquetado y rótulo de los alimentos”, agregó acerca de ello.

Tras el encuentro mantenido con el intendente, ambas emprendedoras coincidieron en que el programa ofrece “un respaldo que garantiza al consumidor saber qué es lo que está comiendo”, sobre lo que interpretaron que se trata de una herramienta “muy beneficiosa”.



JUNTO AL SECTOR PRIVADO

Por su parte, Beláustegui dio relevancia a los objetivos alcanzados a través del programa Pupa: “Este es un sueño que cumplimos en diciembre de 2020 con el lanzamiento de los alcances de la ordenanza Pupa y hoy estamos entregando ocho certificados a emprendimientos que ya han hecho todo el proceso, que ya tienen su registro y que, gracias al programa, aumentaron sus canales de venta, pudieron hacer todos sus rotulados, acceder a financiamiento y a un montón de oportunidades que te da el poder pertenecer a este registro para quienes hacen alguna producción gastronómica”, explicó.

Luego, la subsecretaria de Pymes y Emprendedores se refirió a las proyecciones tras los primeros logros del programa: “Escuchar las cosas buenas que les fueron sucediendo a los emprendedores gracias a Pupa nos llena de energía para seguir trabajando. También es el mandato de nuestro intendente: buscar y ser facilitadores para quienes emprenden”, finalizó.