Qué va a pasar con el dólar blue hasta fin de año

Martes, 05 de abril de 2022

El dólar blue se desplomó este martes 5 de abril de 2022, cayendo 3 pesos, sorprendiendo a todos en el mercado cambiaro





El dólar blue, que parecía que este año se iba a disparar este año, al punto que varios agoreros, entre ellos los macristas Javier Milei -se vende como libertario- y "el marido de Pampita" -la modelo devenida en conductora de TV-, señalaban que se iban a ir por las nubes, cerró este lunes 4 pesos abajo de los $200.

¿Qué va a pasar con el dólar blue?



Luego del acuerdo con el FMI la tensión cambiaria bajo, y eso provocó que se termine desplomando el dólar blue. Los especialistas creen que no habrá grandes saltos ni hacia arriba ni hacia abajo.



a cuanto esta el dolar blue hoy martes 5 de abril

A cuánto está el dólar blue hoy martes 5 de abril



El dólar informal cae $3 a $196, luego de ceder otro $1 en la rueda previa. Se trata del valor más bajo desde mediados de diciembre. De esta manera, la brecha cambiaria se ubica a 75,48%, su menor nivel en 9 meses.

¿Qué dicen los especialistas sobre el futuro del dólar blue?



Sergio Chouza, planteó que en el mercado de cambios se ve que hay un momento de relativa abundancia, por una mayor disponibilidad de dólares en la plaza formal. “Esto está generando un alivio en los dólares financieros que son los que, en última instancia, arbitran al blue, por lo que uno tiende a pensar que por lo que resta del segundo trimestre no debería haber presiones alcistas.



Y agregó: "Si esto ocurre en la plaza financiera, probablemente siga a la par la misma dinámica estable la plaza paralela informal”.



Por su parte, Alejandro Giacoia, economista en Econviews, aseguró: “luego de la baja que se dio entre febrero y marzo, creemos que la brecha está en niveles cercanos a su piso, por lo que no quedaría mucho espacio para que las cotizaciones paralelas sigan bajando.



"En caso de que haya otra suba de tasas, lo cual es probable, y un mayor ritmo de devaluación, podrían ayudar a que la brecha entre las cotizaciones se comprima algo más, pero no mucho”, completó.