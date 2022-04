Ituzaingó será "puntapié inicial" para la enseñanza de guaraní en las escuelas

Martes, 05 de abril de 2022



El gobernador Gustavo Valdés encabezó este martes en el Colegio Secundario "Juan Bautista Alberdi" de la ciudad de Ituzaingó, el acto de entrega de 639 notebooks para doce establecimientos escolares del respectivo departamento.

El Mandatario aprovechó la ocasión para anunciar que en esta localidad comenzará a funcionar este año un profesorado de guaraní, por lo cual el lugar se convertirá en "puntapié inicial" para la enseñanza de este idioma oficial en Corrientes junto al español, para que pueda ser enseñado en las escuelas de toda la provincia.



Además destacó que el programa "Incluir Futuro", no sólo se limita al equipamiento informático para alumnos, sino que también implica la creación de contenido digital educativo con participación de los profesores, quienes grabarán para ello "más de dos mil videos".



El acto de entrega dio inicio al promediar la mañana, con la presencia del intendente Juan Pablo Valdés, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani y la ministra de Educación, Práxedes López, entre otros funcionarios y legisladores, quienes acompañaron al Gobernador. Primeramente, entonaron en la ocasión el Himno Nacional en español y luego en guaraní, lo cual dio pié al Mandatario provincial a anunciar la creación de un profesorado en Ituzaingó para formar docentes en este idioma originario.



El programa “Incluir Futuro” consiste en dotar de computadoras a los alumnos de primer año del nivel secundario de toda la provincia y se sustenta en dos pilares fundamentales: la equidad, en términos de acceso a la tecnología y el desarrollo de las competencias y capacidades educativas.



En esta oportunidad, recibieron las herramientas digitales nueve establecimientos secundarios y tres anexos, con el siguiente detalle: Colegio Secundario de Ituzaingó, Colegio Secundario de Paraje Santa Tecla, Colegio Secundario Islas Malvinas, Colegio Secundario Juan Bautista Alberdi, Escuela Técnica Roque Carranza, Colegio Secundario de Paraje La Florida, Colegio Secundario Adolfo Contte y Colegio Secundario de Paraje Monte Grande, Colegio Secundario de Paraje Monte Grande ambos correspondientes a San Antonio, Colegio Secundario María Haydeé Galarza de Villa Olivari, Colegio Secundario Antonio Biale y Escuela Técnica Eugenia Moros, ambos de Colonia Liebig y Colegio Secundario de San Carlos.



Gobernador Valdés



Al comienzo de su discurso, el gobernador recordó con humor la época en que fue alumno del Colegio Alberdi, teniendo a la ministra López como rectora”. Luego, reflexionó sobre el hecho de que no se cante el himno en guaraní, siendo que este es un idioma oficial de la provincia. “El único problema es que casi no tenemos profesores de ese idioma, por eso decidimos que este año en Ituzaingó se abrirá la primera tecnicatura y profesorado en Guaraní, para darle un formalismo a la enseñanza y para que aprendamos la lengua de nuestros orígenes”, anunció, agregando que en el futuro se enseñará en toda la provincia.



Refiriéndose al programa “Incluir Futuro”, dijo que consiste no solo en la entrega de netbooks, sino también en la generación de contenidos, como los disponibles en las aplicaciones Corrientes Play y Edu Play. La primera –comentó- contiene videos sobre la cultura, geografía, historia y gastronomía correntina, la segunda sirve a los docentes para que planifiquen actividades.



“Cada alumno del secundario tendrá su computadora, hoy entregamos a los 2dos años pero estamos comprando otras 20.000 para los de 1ros, porque es imposible prepararnos para el futuro sin acceso a internet y el contenido digital”.



Para finalizar, Valdés se dirigió a los alumnos presentes: “aprovechen esta etapa de sus vidas, sean felices y estudien mucho”.



Por su parte, la rectora de Escuela Secundaria Juan Bautista Alberdi, Alicia Sperdutti, tras dar la bienvenida a los presentes, agradeció en primer lugar la entrega de estos elementos para el desarrollo y la transformación educativa a partir del uso de las nuevas tecnologías, a fin de lograr igualdad de oportunidades y contar con herramientas del conocimiento.



“Tenemos por delante nuevos desafíos para los docentes y alumnos, para poder adaptarnos y sacar el mejor de los frutos al uso de las nuevas tecnologías”, concluyó Sperdutti.



En la misma sintonía, Antonio Carrizo, alumno de segundo año de dicho establecimiento educativo, agradeció el acompañamiento de la Provincia, incorporando las nuevas herramientas digitales al saber de los alumnos.



Ministra Práxedes López



“Estamos entregando más de 600 computadoras a todo el departamento de Ituzaingó”, detalló al comienzo de sus palabras la ministra de Educación, Práxedes López y destacó la importancia del trabajo articulado del docente con los alumnos en el mundo digital estableciendo que “en cada lugar la educación es lo que más nos iguala”.



Además, en la oportunidad hizo mención a que la meta de la cartera educativa será contribuir con la reinserción escolar y mejorar la terminalidad de los alumnos del colegio secundario.



Para cerrar, la referente de la cartera instó a los docentes a trabajar en “en el futuro de cada alumno”.



Intendente Juan Pablo Valdés



El intendente anfitrión, Juan Pablo Valdés manifestó su agradecimiento por la llegada de las notebooks a la localidad, expresando que las mismas “son una herramienta digital para que nuestros jóvenes puedan estar conectados al mundo”.



Juan Pablo Valdés, consideró que las mismas “vienen a sanear la diferencia entre los que las pueden tener y los que no, generando algo tan importante como la igualdad de oportunidades”.



Continuando, el jefe comunal de Ituzaingó instó a “seguir apostando a este tipo de políticas”, a la vez que aseguró “trabajar de forma activa junto a la Provincia para recuperar los alumnos que se perdieron en la pandemia”, en referencia a la deserción de niños y adolescentes en las aulas, durante la emergencia epidemiológica.



Entrega de equipamiento



El acto resultó propicio para que el ministerio de Educación de la Provincia otorgue equipamiento para fortalecer las actividades. El detalle indica:



Para la Escuela Secundaria Juan Bautista Alberdi: kits de limpieza, alcohol por tres litros, kit de higiene para alumnos, kit de útiles secundarios, mochilas, banderas de izar de Argentina y Corrientes, globo terráqueo, kit de mapas murales, juegos de camisetas, pelotas de fútbol, de vóley y de básquet, kit de colchonetas y conos y kits de geometría de pizarrón. Al igual que una pc completa con teclado, mouse, parlante, web cam e impresora.



Para la Escuela Primaria Nº 871 de Ituzaingó: kit de limpieza, set de útiles nivel primario, mochilas, guardapolvos talles varios, pares de zapatillas y botas de gomas y banderas de izar de Argentina y Corrientes.



En tanto, para la Escuela Nº 495 “Provincia de La Rioja” de Ituzaingó: una pc completa con teclado, mouse, parlante, web cam e impresora.