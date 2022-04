La DPEC realizará trabajos de mejoras en Colonia Carolina Martes, 05 de abril de 2022 Se ejecutarán tareas de tendido de Fibra Óptica desde la ET Transnea hasta la ET de Rebaje "Colonia Carolina", por lo cual se interrump



La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informa que con motivo de realizar mejoras en el servicio, se ejecutarán tareas de tendido de Fibra Óptica desde la ET Transnea hasta la ET de Rebaje "Colonia Carolina", por lo cual se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en la localidad de Colonia Carolina y zona Rural Norte, este mércoles 06 de 12 a 16.