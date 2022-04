ArteCo, un espacio que busca visibilizar los proyectos artísticos del NEA

Martes, 05 de abril de 2022

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, avanza en la organización de la cuarta edición de ArteCo, un espacio que se renueva y busca darle visibilidad a proyectos artísticos del NEA.

Este año, el evento se realizará del 16 al 19 de junio, y se caracterizará por ser una propuesta innovadora, como así también por llevarse a cabo en un sitio cargado de historia como lo es la Ex Usina eléctrica, predio que por primera vez abrirá sus puertas al público.



“Para nosotros es muy importante que en el marco de la cuarta edición de ArteCo, el público correntino pueda conocer y recorrer este edificio patrimonial”, destaca el presidente del Instituto de Cultura, Arq. Gabriel Romero.



La coordinadora general de ArteCo, Maia Eirin, señala que “esta cuarta edición de ArteCo es una oportunidad casi única para posicionar a la región en el circuito del Mercado del Arte Contemporáneo”.



Explica que ArteCo2022 se renueva porque luego de dos años de navegar en la virtualidad, se vuelve a la presencialidad. “Volvemos a encontrarnos, a conocernos, a vernos, a estar reunidos. Ponemos la impronta en ese volver a conectar desde la presencia del cuerpo, físico, que es una adrenalina especial y exclusiva de los grandes eventos”, destaca.



Además es un año donde, tanto desde la organización como en la esencia de la convocatoria, se proponen nuevos desafíos. “Elegimos un predio que es un escenario único donde los artistas, los proyectos de artistas y las galerías de arte, llegan para apropiarse de la mirada del visitante. La realización del evento en la Ex Usina es un hecho conceptual de arte, ya que el edificio - por primera vez en casi 30 años - abre sus puertas al público y nos permite resignificar”, sostiene.



Por su parte, el Curador General de la Feria de Arte Contemporáneo, Julio Sánchez, describe: “En esta cuarta edición de ArteCo una vez más acompañamos a los artistas para que puedan mostrar y ofrecer su obra en un circuito único y precursor de la región. Asimismo, acompañamos a quienes luchan y se preocupan por temas urgentes como el cambio climático, el calentamiento global y sus consecuencias, la protección de la fauna, el desmonte, la contaminación del aire y el agua, la energía sustentable, el reciclaje de la basura, y todo aquello que contribuya a salvaguardar la salud de nuestra Tierra”.



“Es larga la tradición que une el arte con la naturaleza que ha sido fuente de inspiración desde tiempos remotos, desde el bisonte de Altamira hasta las experiencias del Land art. En los últimos años son muchos los artistas que se ha preocupado por estos temas, basta recordar a un precursor como Nicolás García Uriburu que ya en 1968 tiñó las aguas de Venecia alertando sobre la importancia del agua”, reflexiona.



ArteCo, respira aires renovados, y sobre ello Eirin detalla: “En esta ArteCo2022 conservamos el eje de identidad regional y ponemos la impronta en la asociatividad. Nos interesa promover y fortalecer a todos aquellos proyectos que, de un modo u otro, han ido reuniendo la obra de dos o más artistas, para entretejer sentidos simbólicos y para fortalecer sus posibilidades comerciales”.



Por último volviendo a poner en eje el sentir de esta ediciòn, la coordinadora resume que “Este objetivo materializado en el edificio de la Ex Usina, un sitio cargado de sentido colectivo, es una invitación a seguir creciendo”.



Los artistas



“Le pedimos a cinco artistas jóvenes que co-crearan obra con artesanos correntinos para fomentar el diálogo entre el arte contemporáneo y la sabiduría ancestral de quienes tienen un fuerte contacto con la naturaleza de quien dependen para lograr sus productos. El paisaje correntino, sus lapachos, su río, sus esteros, su rica fauna ha inspirado a muchos artistas, mirar y admirar los misterios de la vida silvestre ya es un primer paso para cuidar lo que tenemos”, adelanta Julio.



También adelanta que “hemos convocado a un joven coleccionista para que muestre su colección de pintores precursores correntinos que se han inspirado en el paisaje de la región. Los inicios del año 2022 serán recordados por los incendios que azotaron nuestra provincia, pero también por la toma de conciencia cada vez más fuerte de los esfuerzos que tenemos que hacer, cada uno desde su lugar, para cuidar la Tierra, la que nos da el aire, el agua, el alimento y la vida”.