La lista de vuelos baratos para Semana Santa

Lunes, 04 de abril de 2022

Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Jetsmart ofrecen algunos vuelos económicos para viajar por el país en el fin de semana largo.





De cara al próximo fin de semana largo por Semana Santa, las compañías aéreas ofrecen algunos vuelos baratos para viajar a diferentes destinos de Argentina. Mientras que el viernes 15 de abril es feriado, el jueves 14 será día no laborable.



Aerolíneas Argentinas, Flybondi y Jetsmart tienen ofertas para viajar a destinos como Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, El Calafate y Córdoba desde Ciudad de Buenos Aires.



Vuelos ida y vuelta a Córdoba en Semana Santa



Flybondi: el vuelo de ida del jueves cuesta $15.707 y el viernes $6.586. El vuelo de el domingo cuesta $21.795 y $11.404 el lunes.



Jetsmart: la ida el Jueves Santo cuesta $17.683, mientras que el viernes santo desciende a $5.509. La vuelta el domingo cuesta $13.857, mientras que el lunes baja a $10.466.



Aerolíneas Argentinas: el vuelo de ida se consigue a $7.147 el jueves o $6570 el viernes. Para la vuelta las opciones son a $6.620 el domingo.



Vuelos a Puerto Iguazú en Semana Santa



Flybondi: no hay vuelos para Jueves Santo. La ida el viernes 15 cuesta $14.963. El pasaje que volver el domingo 17 cuesta $14.963 y el lunes 18 el vuelo está a $11.125.



Jetsmart: no hay vuelos para Jueves Santo ni domingo 17. Se puede viajar el viernes con pasajes a $14.553 y volver el lunes a $24.205.



Aerolíneas Argentinas: la ida el Jueves Santo cuesta $20.801, mientras que la vuelta recién puede ser el lunes a $23.758 o el martes 19 a $7.072.

Vuelos ida y vuelta a Salta en Semana Santa.



Flybondi: el vuelo de ida el viernes 15 cuesta $10.271 y recién hay vuelos para el lunes a $20.193. El martes 19 se pueden conseguir a $16.971



Jetsmart: el vuelo de ida el Jueves Santo cuesta $17.683, mientras que el viernes cuesta $10.205. Para la vuelta hay una sola opción el domingo a la mañana a $29.422 o el lunes a $22.553.



Aerolíneas Argentinas: la ida el jueves 14 está a $18.206 mientras que el viernes baja a $8.431. Para la vuelta, el domingo 17 cuesta $31.174 y el lunes $23.208.

Vuelos ida y vuelta a Mendoza en Semana Santa

Flybondi: el pasaje de ida el jueves cuesta $16.121 y la gran diferencia se marca el viernes, con vuelo de ida a $9.953. La vuelta también es el lunes a $27.935



Jetsmart: el pasaje de ida el Jueves Santo está $21.161 contra $10.118 que cuesta el del viernes. Sin pasajes para el domingo, volver el lunes cuesta $21.161, y otra opción es hacerlo el martes a $11.944.



Aerolíneas Argentinas: no hay vuelos para el jueves ni el domingo. Se puede viajar el viernes a $20.871 o el sábado a $10.912 y volver el lunes a $45.384 o el martes cuando baja a solo $7.529.

Vuelos ida y vuelta a El Calafate en Semana Santa

Flaybondi: no vuela a El Calafate



Jetsmart: Solo partes vuelos el viernes 15 a $24.727 con vuelta recién para el miércoles a $22.031.



Aerolíneas Argentinas: no hay vuelos para el jueves ni el domingo. La ida el viernes cuesta $22.165, mientras que la vuelta cuesta el lunes $29.878.