FEC recibe a Came para un evento empresarial único Lunes, 04 de abril de 2022 El 4 y 5 de abril, la Federación Económica de Corrientes (FEC) recibe a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para realizar un evento empresarial de gran magnitud en la región.







Las actividades comenzarán este lunes 4 con el desarrollo del Plenario de CAME para luego continuar con una serie de importantes mesas sectoriales en torno a los siguientes ejes temáticos: Turismo, Cultura, Pymes, Industria, Economía Regionales, Fronteras e Ilegalidad, Turismo Regional, Comercio Exterior, Mujeres Empresarias, Servicios, financiamiento, Negocios, Fronteras y Agro con arraigamiento a nivel local y nacional.



La reunión Federal del Consejo Directivo de CAME se llevará a cabo el martes 5 en el Salón Auditorio Julián Zini (Blas Benjamín de la Vega 1699, Ciudad de Corrientes), donde los sectores y comisiones de la entidad presentarán lineamientos y objetivos a desarrollarse durante el año 2022.



Los esperamos en el Club de Emprendedores a partir de las 9.30 hs, para conocer al equipo de Fecorr Joven e informarse sobre cómo participar.



¿Conoces el Premio?



Es un reconocimiento a los jóvenes empresarios de 18 a 40 años, que se destaquen en las siguientes categorías:



-Relevo Generacional



-Desarrollo Productivo Regional



-Desarrollo Tecnológico



-Promoción de Oficios



-Iniciativa Emprendedora



-Triple Impacto



El ganador competirá a nivel nacional representando a Corrientes en el premio Joven Empresario Argentino.