Goya: en 15 días inauguran una cancha de hockey modelo para el nordeste Lunes, 04 de abril de 2022 El entrenador del equipo de hockey sobre césped del club Deportivo San Ramón, Diego Salvetti, lamentó que no se haya podido inaugurar la cancha de hockey de césped sintético del barrio Los Eucaliptos, que estaba prevista para este domingo





La disciplina en Goya es una actividad en ascenso, el hockey sobre césped tiene entre 10 y 12 años de desarrollo local, el año pasado iniciaron los trabajos de esta obra encarada por el Gobierno de la Provincia de Corrientes para dotar a la ciudad de un espacio para la práctica deportiva y el desarrollo del juego de alta competencia.



“Esto es un sueño que se está cumpliendo para la gente que ama este deporte, desgraciadamente, por el clima no pudimos hacer esta inauguración oficial (día domingo) pero está pautada para dentro de quince días; el hecho de que esta cancha sea de césped sintético a nosotros nos da una valoración como ciudad y una posibilidad de crecimiento deportivo, no solo a nivel regional sino nacional”, expresó.



“Las dimensiones de la superficie son oficiales y cuando estén terminadas las obras complementarias va a estar habilitada para jugar torneos internacionales, va a ser una de las más importantes, no solo de la Provincia sino también del NEA”, aseguró.



Desde la dirección de Deportes y la Liga de Hockey decidieron aguardar la apertura del espacio para iniciar un periodo de adaptación a la nueva superficie.



“Estamos armando un cronograma de actividades para que los chicos se vayan adaptando”, remarcó el entrenador.



Actualmente hay 4 equipos que integran la Liga local y ocupan la cancha un día en horarios definidos por la disponibilidad de jugadores y directivos.



USO EXCLUSIVO



Salvetti por último aclaró que Los Eucaliptos será la primera cancha municipal de césped sintético profesional de hockey de la ciudad para ser utilizado por los distintos clubes que practican dicha disciplina. De esta manera desestimó que se puedan practicar otras disciplinas deportivas en esa superficie, tal como Fútbol 5 u 11.



“El sintético tiene algunas condiciones de uso y de circulación por metro cuadrado; entonces nosotros tenemos que asegurar que la cancha tenga un uso exclusivo de hockey, y no olvidar que es una obra que costó mucho dinero para tener este nivel de cancha”, concluyó.