Los Guns N’ Rose vuelven a la Argentina

Martes, 22 de marzo de 2022

Guns N’ Roses confirmó su vuelta a Argentina en el marco del tour mundial “South American Tour”.

Producido por DF Entertainment, Mercury y Ake Music, la banda tocará el viernes 30 de septiembre en el Estadio River Plate. De esta manera, Axl Rose, Slash y Duff MacKagan pisarán nuevamente el Monumental.



“South American Tour 2022” es la continuación de su gira “Not in This Lifetime Tour”, el cual marcó el reencuentro del núcleo original de la banda luego de varios años de distanciamiento. El encuentro más esperado por los fans se realizó en el marco de los 30 años de una de las bandas de rock más influyentes de las últimas décadas.

Guns N´Roses iba a venir a Argentina para formar parte del Lollapalooza Argentina 2020. Hoy regresan para concretar ese esperadísimo show. Los tickets se venderán en instancia de preventa, a partir del jueves 24 de marzo a partir de las 12 del mediodía a través de All Access. Mientras que la venta general de tickets se habilitará a partir del viernes 25 de marzo.