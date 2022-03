Cardozo confirmó la llegada de la primera tanda de vacunas antigripales a la Provincia

Martes, 22 de marzo de 2022

“Recibimos 29.120 dosis de antigripales”, dijo el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo. La inoculación dará inicio con el personal de salud y luego continuará con la población que integra el grupo de riesgo.









El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recibió las dosis de vacuna antigripal. Las cuales llegaron a la cámara de la Dirección de Inmunizaciones, desde donde comenzarán a distribuirse a todos los vacunatorios. Esta vacuna forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita, obligatoria y debe aplicarse todos los años a las personas que forman parte del grupo de riesgo.



La vacuna antigripal está incluida en el Calendario Nacional para personal de salud, niñas y niños entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes de gestación, puérperas si no recibieron durante el embarazo, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y mayores de 65 años.



El titular de la cartera sanitaria provincial, Ricardo Cardozo, confirmó la llegada de la partida de vacunas y detalló: “Recibimos 29.120 dosis de antigripales para adultos”.



Además, dijo que “este viernes, al igual que en todo el país, en Corrientes desde el Gobierno de la provincia y junto al Ministerio de Educación estaremos presentado la Campaña de Vacunación Escolar y Antigripal 2022”.



En tanto, la directora de Inmunizaciones de la Provincia, Marina Cantero, detalló que a partir de mañana iniciará la distribución a los centros de salud para comenzar la vacunación al personal sanitario, y así iremos avanzando con la población de riesgo, con previa comunicación de la metodología que implementaremos”.



POBLACIÓN DE RIESGO DEFINIDA



-Personal de salud



-Embarazadas: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación. En cada embarazo, la mujer debe recibir vacuna antigripal en cualquier trimestre de gestación y vacuna triple bacteriana acelular [Dtpa] a partir de la semana 20 de gestación.



-Puérperas: hasta el egreso de la maternidad –hasta un máximo 10 días–, si no recibió la vacuna durante el embarazo.



-Niños de 6 a 24 meses de edad (son dos dosis, si no recibió dos dosis anteriormente)



- Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo.



- Personas de 65 años y mayores. En las personas mayores de 65 años al recibir la vacuna antigripal se aprovechará la oportunidad para aplicar la vacuna contra neumococo que corresponda.