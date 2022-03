Para los alumnos de los tres niveles no será obligatorio el uso de barbijo en la escuela Viernes, 18 de marzo de 2022 Hasta ahora solo estaban exentos de utilizar la mascarilla en clase los chicos de jardín de infantes y los alumnos de primero, segundo y tercer grado de la primaria.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, advirtió este viernes que en el marco de "una reunión para revisar recomendaciones para escuelas que mantuvimos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) fueron muy enfáticos en sostener el uso del barbijo en las escuelas" debido a la circulación del coronavirus Covid-19 y otros virus respiratorios.



A pesar de ello, fuentes de la Ciudad de Buenos Aires adelantaron que, contra las recomendaciones de los expertos, en los próximos días dejará de exigir el uso de barbijo en las escuelas.

La flexibilización en el uso del barbijo regirá para los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. Sin embargo la medida no alcanza a los docentes ni al resto de los trabajadores de las distintas instituciones educativas de la Ciudad que deberán seguir usándolo durante todo el tiempo que permanezcan al interior de los establecimientos.



Hasta ahora solo estaban exentos de utilizar la mascarilla en clase los chicos de jardín de infantes y los alumnos de primero, segundo y tercer grado de la primaria.



Se espera que el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anuncie esta nueva flexibilización en conferencia de prensa en las próximas horas.



La discusión por los barbijos en las aulas generó disputas al interior mismo del oficialismo porteño. Mientras la ministra de Educación, Soledad Acuña, reclamaba desde el inicio del ciclo lectivo la necesidad de liberar el tapabocas en las aulas y que fuera decisión de los padres si sus hijos debían utilizarlo o no, su par de Salud, Fernán Quirós, más prudente, ponía reparos a la posibilidad de avanzar por esa línea.