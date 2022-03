Ataque al despacho de Cristina Kirchner: "El Presidente se comunicó con la Vicepresidenta, sin tener respuesta", aseguró Cerruti

Jueves, 17 de marzo de 2022

Gabriela Cerruti admitió este jueves que el presidente Alberto Fernández llamó por teléfono a la vicepresidenta Cristina Kirchner para solidarizarse por el ataque a su despacho en el Senado, pero ella no le contestó.



“El presidente se comunicó sin tener respuesta con la vicepresidenta y presidenta del Senado y también con su secretario privado”, dijo la portavoz de la Presidencia en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.



Cerruti aseguró también que el gobierno condenó, por supuesto, el ataque al despacho de la vicepresidenta. “Nos parece un hecho muy grave, así como todo el ataque al Congreso. Y esto no quiere decir para nada que criminalizamos la protesta social”, afirmó.



La funcionaria señaló que el gobierno entiende que el 10 de marzo hubo una movilización multitudinaria a la que adherentes y simpatizantes de diferentes fuerzas políticas fueron legítimamente a expresar sus reclamos. “Nosotros condenamos los episodios de violencia”, agregó.



E indicó que tras el llamado del Presidente a Cristina que no fue respondido por la vicepresidenta, de diferentes maneras tanto ella como otros miembros del Gobierno nacional se han expresado “en las redes” sociales.



Por otro lado, dijo que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estuvo activo para poder hallar a los responsables del ataque contra el despacho de la vicepresidenta.



Cerruti dijo que las relaciones entre el Presidente y la vicepresidenta “siguen como siempre”. “Las relaciones personales, son relaciones personales. Y las relaciones política, son otra cosa”, dijo.



"Somos una coalición de gobierno que se mantiene unida, dando las batallas que hay que dar contra los enemigos que de verdad tenemos. Y hoy el gran enemigo de la sociedad argentina es el alza de los precios y la inflación, con lo cual estamos en esa batalla todos y todas unidos”, afirmó Cerruti.