Un abuelo de 80 años se alistó en el ejército ucraniano: “Lo hago por mis nietos”

Lunes, 28 de febrero de 2022

Junto a él, llevaba una valija con dos camisas, pantalones, un cepillo de dientes y un par de sándwiches para el almuerzo.







Para hacer frente al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el cual ha dejado imágenes impactantes y un saldo de alrededor de 200 muertos, un abuelo de 80 años se presentó al ejército de Ucrania para combatir. Su objetivo es luchar junto a su país y su motivación son sus nietos, ya que lo hace por ellos, para que puedan tener un futuro feliz.



Esta noticia la dio a conocer Kateryna Yushchenko, la ex primera dama ucraniana, quien compartió la postal en las redes sociales. En la imagen, se puede ver al hombre junto a su valija, frente a los miembros del ejército ucraniano, listo para alistarse.



En su cuenta de Twitter, Yushchenko escribió lo siguiente: “Alguien publicó una foto de este hombre de 80 años que se presentó para alistarse en el ejército, llevando consigo un pequeño maletín con dos camisetas, un par de pantalones extra, un cepillo de dientes y algunos sándwiches para el almuerzo. Dijo que lo hacía por sus nietos”.



No se sabe en qué punto del país se tomó esta imagen, pero lo cierto es que ha recorrido el mundo entero y ha generado conmoción en toda Internet. La publicación de la ex primera dama llegó a los 50 mil retweets, casi 7 mil tweets citados y más de 300 mil “Me gusta”.



La situación entre Rusia y Ucrania sigue en un punto crítico. La imagen del abuelo de 80 años se suma a una gran cantidad de imágenes impactantes que demuestran cómo está el país en la actualidad y cuándo están luchando para impedir que Vladímir Putin gane esta guerra.