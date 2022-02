Argentinos empató con San Lorenzo, que no levanta cabeza Lunes, 28 de febrero de 2022 El Bicho igualó 1-1 con el Ciclón en La Paternal con goles de David Zalazar y Federico Lanzillota, en contra. Sebastián Torrico, en tanto, fue una de las figuras.



Argentinos Juniors igualó 1-1 con San Lorenzo en el Estadio Diego Armando Maradona y se convirtió en uno de los escoltas de la Zona A, por la fecha 4 de la Liga Profesional. El Ciclón, en tanto, sigue sin sumar de a tres y no puede revertir su crisis en lo que va del campeonato.



David Zalazar, con tan solo 19 años, debutó en la red para Argentinos Juniors, a los 28 minutos del primer tiempo. El mediocampista zurdo se metió entre Alexis Flores y Federico Gattoni y empujó la pelota a la red tras un centro desde la derecha de Javier Cabrera, además del arrastre de marca que provocó Gabriel Ávalos.



Mientras que San Lorenzo, que en el primer tiempo desperdició un claro mano a mano de Nicolás Uvita Fernández, llegó a la igualdad gracias a un error de Federico Lanzillota, a los 20 del complemento, justo cuando adoptó un modelo más ofensivo.



Tras una gran atajada que terminó con la pelota al córner, Lanzillota fue sorprendido por el anticipo de Ricardo Centurión, el balón se le escurrió entre sus manos por la cancha mojada y la metió en su propia valla. Uno de los buenos destellos que tuvo Ricky en cancha.



Cabe destacar que en el transcurso de los 90 minutos Argentinos Juniors tuvo las mejores situaciones de gol, aunque no pudo ante la gran figura de la noche: Sebastián Torrico, de 42 años, clave para que su equipo se lleve por lo menos un punto a casa.



Sobre el final casi lo gana la visita, pero Adam Bareiro no acertó el pase sino lo dejaba mano a mano a Alexis Sabella.



Con este resultado, Argentinos Juniors se ubicó quinto en la Zona A de la Copa Liga Profesional con siete puntos, a uno de Banfield, el líder, mientras que San Lorenzo, que no termina de arrancar tras sus buenas presentaciones en el verano, quedó duodécimo con tan solo dos unidades.