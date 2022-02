Emotivo empate entre River y Racing en el Monumental, por la Copa Liga Profesional

Lunes, 28 de febrero de 2022

El Millonario lo ganaba con los goles de Esequiel Barco y Nicolás De La Cruz, pero la Academia lo igualó en el complemento a través de Enzo Copetti y Leonel Miranda.



River igualó 2-2 con Racing en el otro clásico de la cuarta fecha y no pudo subirse a la cima de la Zona A de la Copa Liga Profesional 2022. El local no aguantó y la visita lo sorprendió en el Monumental con el arbitraje de Pablo Echavarría.





El comienzo del partido fue parejo y entretenido con una chance de gol para cada equipo en el primer cuarto de hora. Primero, el arquero Gastón Gómez le tapó bien un centro atrás a Elías Gómez y, después, Paulo Díaz sacó sobre la línea y de cabeza un remate bombeado de Facundo Mura de larga distancia.



Racing lo llevaba bien, a diferencia de los clásicos anteriores: manejó mejor la pelota, impuso condiciones, neutralizó el juego de River y lo atacó rápido. Tenía todo a su favor, incluida la pérdida clave para el Millonario en la mitad de la cancha: Enzo Pérez, quien tuvo que retirarse con una molestia muscular en el isquiotibial derecho. La visita hizo todo bien hasta el gol de Esequiel Barco.



El ex Independiente tomó la pelota, avanzó y sacó un derechazo desde lejos que se metió en el palo derecho de Gómez. Fue el debut en la red para Barco con la camiseta de River en cuatro partidos, y el primero a la Academia en su carrera profesional, como para ponerle un poco de morbo a la historia.



Con el marcador a su favor, el Millonario no sacó el pie del acelerador y siguió probando con Nicolás De la Cruz, Díaz y Julián Álvarez, tanto por arriba como por abajo. Y como el que no abandona tiene premio, el uruguayo aprovechó un error en la salida de Leonardo Sigali y sacó un latigazo para poner la pelota en el mismo lugar que Barco, tras una buena triangulación con Bruno Zuculini y Santiago Simón -lo habilitó de primera-.





Parecía que se venía otra goleada, pero Racing no bajó los brazos en el complemento y buscó el descuento ante la quedada de River con mucho fundamento. Primero a través de Enzo Copetti, a quien descuidaron en el área y cabeceó cruzado en el primer palo luego de un gran centro de Gabriel Hauche, una de las claves.



River, ya con el ingreso de Juan Fernando Quintero y con la baja de Leandro González Pires por un traumatismo en el glúteo, no se pareció en nada al del primer tiempo, como si hubiese acusado recibo del desgaste en el inicio, y salvo algún arresto de Álvarez -cumplió su partido número 100- en la pelota detenida generó muy poco.



La Academia avisó y avisó, como la salvada en la línea de Robert Rojas, hasta que Leonel Miranda anotó el 2-2 y le puso el toque de suspenso al partido, a falta de ocho minutos para el final.



Mura tiró un centro al área desde la derecha que complicó a una defensa de River que no lo supo despejar -rebote en el ingresado Javier Pinola-, Miranda metió la cabeza y la clavó al lado del palo de Franco Armani, que nada pudo hacer a pesar de su exigida volada.



En los minutos finales ambos parecieron conformarse con el resultado luego de la intensidad proporcionada en gran parte del juego. River lamentó haber dejado dos puntos en el camino y Racing terminó mejor, con una arremetida que estuvo cerca de la hazaña.



Con este resultado, el Millonario sumó siete puntos y quedó a uno de Banfield, el líder de la Zona A de la Copa Liga Profesional, mientras que la Academia volvió a tener un partido auspicioso, esta vez con Edwin Cardona en el banco de suplentes, y quedó un escalón más abajo con seis unidades.