La respuesta de Valdés a Cabandié por los incendios en Corrientes

Viernes, 11 de febrero de 2022

El gobernador se refirió a las acusaciones del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, le respondió este jueves al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, quien se refirió a los incendios en Corrientes y sostuvo que la provincia no tiene herramientas para enfrentarlos.



El cruce, que comenzó con declaraciones en medios porteños, se trasladó a las redes sociales.



Esta mañana, el funcionario nacional escribió:"Gobernador, Gustavo Valdés, le recomiendo que siga los pasos del gobernador (de Jujuy) Gerardo Morales y cree una brigada forestal provincial para combatir los incendios en Corrientes, ya que no tiene ni un brigadista para combatir el fuego".



"Jujuy cuenta con 62 brigadistas provinciales y con 14 vehículos para el combate de incendios. En plena crisis climática, lo lógico es que las provincias tengan equipos profesionales de prevención y combate", agregó.



Posteriormente, Valdés recogió el guante y dio detalles de los bomberos y cuarteles con los que cuenta Corrientes.



"Corrientes cuenta actualmente con 47 cuarteles de bomberos activos y seis en formación, que suman un total de 1298 bomberos", indicó.



Además, sostuvo que desde el Gobierno de Corrientes se está "trabajando incansablemente junto a todos los intendentes para combatir los distintos focos de incendio en la provincia".



A su vez, sostuvo que se han "contratado cuatro aviones hidrantes, que se suman a otros tres particulares, y existen 97 brigadas privadas trabajando arduamente en establecimientos forestales".



Por último resaltó: "No es momento de discutir ni de generar divisiones, Juan Cabandié, sino de trabajar en el territorio".