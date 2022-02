La lapidaria respuesta de Gallardo sobre los dichos de Riquelme Viernes, 11 de febrero de 2022 El entrenador de River le contestó al vice de Boca por la Supercopa. "Es un tema que hoy no me tiene preocupado ni ocupado", afirmó.



Marcelo Gallardo brindó una extensa conferencia de prensa antes del debut de River en la Copa Liga Profesional. Y, entre tantos temas, le contestó a Juan Román Riquelme, quien aseguró que a Boca le correspondería jugar tres finales, entre ellas una Supercopa frente al Millonario...







"Boca ganó tres títulos, le tienen que dar tres finales", fue la contundente frase del vicepresidente del Xeneize en una entrevista con TyC Sports. Y añadió: Hemos ganado los dos torneos de 2020, tendríamos que jugar una final como Colón contra River. Al ganar los dos torneos, deberíamos jugar una final contra el ganador de la Copa Argentina. Como la ganó Boca, debería jugarla contra Talleres. River ganó y le tocó jugar con Colón. River debe jugar con el campeón de la Copa Argentina. Si nosotros ganamos la Copa Argentina de 2020, nos tocaría con Talleres. Planteo lo natural".



A pocos días de sus explosivas declaraciones, Marcelo Gallardo le contestó en conferencia de prensa. "No tengo nada para decir al respecto, en lo único que estoy pensando es en cerrar el plantel y funcionar como tenemos deseo de funcionar para seguir siendo un equipo que nos represente", dijo.



"No me genera nada. Hasta ahora tenemos un calendario muy cargado de competencias, si bien algunas cosas no están resueltas, no soy quién para decir si hay que jugar un partido o no. Cuando se decida y haya claridad lo asumiremos o no, es un tema que hoy no me tiene preocupado ni ocupado", sentenció, sin filtro.



Gallardo, antes del debut de River: confirmó que busca otro refuerzo

Como era de esperar, ante la inminente salida de Jorge Carrascal, las primeras consultas giraron en torno a la chance de continuar incursionando en un mercado de pases que ya venía siendo fructífero para el conjunto de Núñez. Y el Muñeco lo confirmó: "Estamos resolviendo esta posibilidad que se le presenta a Jorge de salir y estuvimos hablando de algunas posibilidades, vamos a estar abiertos a tratar de tener alguna chance para, claramente, si se va un jugador, traer otro para seguir fortaleciéndonos. La semana pasada dije que no va a ser traer por traer pero si tenemos una buena alternativa, vamos a evaluarla".



Más tarde, además de descartar de plano un interés por Guido Carrillo, sí admitió en de Valentín Castellanos, aunque dijo que será difícil destrabarlo. "Tenemos dos o tres alternativas muy puntuales y él está ahí, no es nada fácil, trabajaremos sobre las alternativas que tenemos sobre la mesa para ver cuál es la más potable para que se pueda sumar y si no, estamos muy conformes con el mercado que hemos hecho", destacó.