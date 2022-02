El sueño de Al Khelaifi para el PSG de Messi: un estadio más grande

Viernes, 11 de febrero de 2022

Con la mudanza descartada y un proyecto trunco de una estructura de 'torre Eiffel invertida', el presidente del club busca opciones para agrandar al menos 10 mil localidades el coqueto Parque de los Príncipes.





El Parque de los Príncipes le queda chico al PSG para recibir al Real Madrid por Champions League. Un estadio fuera de la ciudad traicionaría a sus hinchas. El presidente Nasser Al Khelaifi maneja la opción de sumar 10 mil localidades y más zonas VIP, que es una de las grandes falencias actuales. Por ahora, el PSG de Leo Messi invierte 200 millones de euros en una nueva Ciudad deportiva y busca proyectos viables para agrandar su estadio.





El París Saint-Germain vive estrecho en el coqueto Parque de los Príncipes, una joya arquitectónica construida a principios de los 70 que adoran los aficionados pero que no alcanza a las ambiciones crecientes de los nuevos propietarios qataríes del club.







Desde su llegada a la capital del Sena en 2011, los emires ven como los 47.000 asientos de su cancha se quedan cortos para recibir toda la atención que lograron a base de fichar a su larga lista de estrellas del fútbol. Las tribunas se llenan de forma habitual y son muchos los que se ven obligados a quedarse fuera, sobre todo en los partidos más importantes, en particular en la Liga de Campeones.



Desde que dio sus primeros pasos en París, Nasser Al Khelaifi, el presidente nombrado por Qatar para dirigir el club, no dejó de buscar una expansión de su estadio situado al oeste de la ciudad.



El sueño era contar con un estadio a la altura del Camp Nou, Bernabeu o Allianz Arena, con una capacidad similar a esos colosos. La primera respuesta fue mirar un poco más al norte, donde resplandece el Estadio de Francia, 80 mil asientos listos para se local de un club, un recinto moderno y versátil que cuesta ingentes cantidades al Estado porque, más allá de citas excepcionales, apenas tiene uso.



Pero mudarse a ese lugar supondría dos traiciones para sus aficionados: abandonar el lugar histórico de sus gestas y dejar la capital, puesto que el Estadio de Francia está enclavado en la vecina ciudad dormitorio de Saint-Denis.



Abandonado ese proyecto, Al Khelaifi y los suyos comenzaron a recibir ideas, algunas faraónicas, como la de una profunda ampliación del Parque de los Príncipes que no pasó del estado embrionario.





Torre Eiffel invertida, el proyecto que no pudo ser para el PSG

Se trataba de rodear al actual recinto de una serie de estructuras metálicas en forma de torre Eiffel invertida que sostendrían una tercera bandeja capaz de albergar hasta 30 mi personas más.



Pero el proyecto enseguida se descartó por su costo y sus dificultades técnicas, ya que el Parque de los Príncipes se sitúa sobre la principal autopista de circunvalación de París, rodeado de viviendas, lo que complica toda obra de ampliación. Además, el recinto es propiedad del Ayuntamiento parisino y Al Khelaifi encontró a menudo sus ambiciones frenadas por las cuestiones municipales.