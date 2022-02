Nación asumió la necesidad de trabajar unidos para combatir el fuego

Viernes, 11 de febrero de 2022

El ministro de Producción de la Provincia, Claudio Anselmo; y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, brindaron una conferencia de prensa, en la que dieron detalles de la organización y la forma en que se combatirá la emergencia generada por los incendios en Corrientes, que ya afectaron a más de 300 mil hectáreas rurales.





El cónclave se desarrolló este jueves en las instalaciones del salón de actos del Instituto de Fomento Empresarial (IFE), dependencia de la cartera productiva local. En la ocasión quedó totalmente clarificado por parte fundamentalmente del Gobierno nacional, que contingencias como la que se vive, deben ser abordadas de manera conjunta para poder por lo menos atemperar las consecuencias. En ese sentido, se anunciaron una serie de importantes medidas, que implica la disposición de recursos, organización y coordinación de acciones.



También formaron parte de la conferencia de prensa por la Provincia, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción, Roberto Rojas; y el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez. “Estamos acá con la firme convicción de que debemos trabajar en conjunto, tanto la Nación como la provincia de Corrientes en este caso, ante una situación que desde el punto de vista ambiental se presenta como muy adversa”, afirmó Federovisky al tomar la palabra, y continuó: “Venimos de 2 años prácticamente de una sequía muy pronunciada a lo largo de toda la Argentina, que en este caso se posó más fuertemente sobre la Mesopotamia, principalmente sobre Corrientes, Misiones y Chaco”.



En consecuencia, señaló que esto “nos obliga a no solamente redoblar los esfuerzos, sino a tener una coordinación en el trabajo muy particular, muy enérgica, precisa y también a mirar hacia adelante, porque es muy probable que como resultado del cambio climático y de las consecuencias del calentamiento global, escenarios como el que atravesamos se repitan cada vez más”. Asimismo, aseguró que “el Ministerio de Ambiente de la Nación tiene toda la voluntad de colaborar y acompañar a Corrientes, y por eso ayer (por este miércoles) junto con el ministro Anselmo, realizamos una videoconferencia con todos los responsables técnicos y políticos de ambas jurisdicciones, para conformar un comando unificado que pueda coordinar las acciones y darle el mejor uso a todos los recursos disponibles tanto de la Provincia como de Nación”.



El viceministro de Ambiente nacional explicó de esta manera que dicho comando unificado queda conformado a partir de este jueves: “Por supuesto es la Provincia la que lleva adelante las acciones principales y el Estado nacional como corresponde, colabora y se integra”. Confirmó por otra parte que “está llegando un helicóptero para el traslado de brigadistas y de bomberos, que solicitó el Gobierno de Corrientes”.



Precisó que “tenemos desplegado en la Provincia 4 aviones y aproximadamente 80 brigadistas”, lo cual no descartó que “si fuese necesario se incrementará ese número en la medida que se lo solicite”. Anunció además “la disposición del Ministerio de Ambiente de trabajar fuertemente para que Corrientes pueda contar con un cuerpo de brigadistas especializados en incendios forestales, pastizales, con la capacitación correspondiente, a partir de marzo”.



El mismo se asentará en una base de acción para los incendios en todo el noreste argentino, que estará ubicada en la localidad de Apóstoles, Misiones. Al respecto, el funcionario reveló que actualmente “el Plan nacional de manejo del Fuego, tiene solamente una base de esas características en la Patagonia y necesitamos desplegar recursos en otros lugares del país, por la amenaza que significan hoy los incendios”.



“No prender fuego de ningún tipo”



Por su parte el ministro de Producción, Claudio Anselmo, se refirió a la reunión desarrollada junto a funcionarios nacionales de Ambiente de este miércoles, donde acordaron la concreción del Comando Unificado que estará abocado a la prevención, restricción y combate de los incendios diciendo: “Tenemos que trabajar en conjunto entre Nación y Corrientes”.



A su vez, detalló que ante la difícil situación en Corrientes se cuenta con el trabajo articulado de un total de 10 aviones que están trabajando en la Provincia, 4 pertenecen a Nación, 4 de la Provincia y dos del sector privado. Sumado además a la labor por parte de los brigadistas.



“Si bien hubo algunas mejoras porque tenemos menos focos de incendios de los que teníamos hasta hace una semana o 15 días atrás, debemos recordar que no hay ninguna norma en Corrientes que autorice la quema con índices altos de peligrosidad existentes”, advirtió el funcionario provincial y finalmente instó a la sociedad a que “no se prenda fuego de ningún tipo y que se alerte a las autoridades cuando se detecte alguno”.