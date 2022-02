Valdés anunció 50 viviendas y la reconstrucción de una escuela rural en Alvear

Viernes, 11 de febrero de 2022

El gobernador Gustavo Valdés participó en el acto por el 159° aniversario de Alvear, realizado en la plaza 9 de Julio de la localidad. En la oportunidad anunció la construcción de 50 viviendas y la reconstrucción de una escuela incendiada, además de firmar varios acuerdos con el Municipio para obras.







El intendente de Alvear, Miguel Ángel Salvarredy, expresó conmovido que “se nos mezclan las emociones, porque hoy es un día de fiesta para la localidad, pero también no podemos dejar de mencionar que fue una semana muy dura, donde perdimos dos amigos: el Dr. Roberto Ayala, director del Hospital local y un excelente médico que dedicó su vida por los alvearenses, y Silvio “Neito” Chamorro, un amigo que trabajaba con nosotros en el Municipio”. Ante ese panorama, “decidimos hacer igual el acto, porque nosotros tenemos que seguir trabajando y estar unidos para que Alvear siga creciendo, sobre todo porque tenemos el acompañamiento del gobernador”.



Durante el acto, Valdés y Salvarredy firmaron convenios para obras en la localidad. Algunos de ellos son para el ámbito deportivo, como la construcción del tinglado del Club Los Pumas (por un monto de $400.000), el playón de Sparta Futbol Club ($1.500.000) y la construcción de una piscina semi-olímpica –con sus respectivos vestuarios, sala de máquinas y vallado- en el Club Municipal ($22.750.000).



También la construcción de 10 viviendas del programa Oñondivé ($17.600.000), 15 cuadras de pavimento articulado ($39.484.936) e iluminación de la misma cantidad de cuadras ($7.016.000).



Al respecto el jefe comunal contó que “lo íbamos hacer más adelante, no en esta oportunidad, pero por una decisión de Valdés lo hicimos ahora, estoy muy agradecido por las próximas obras que se vienen para el Municipio”.



Al finalizar el acto se realizó el corte de cinta de las 15 cuadras de pavimento sobre la calle Belmont y alrededores.



Gobernador Valdés



El gobernador se refirió en primer lugar a la gestión del intendente Salvarredy: “Los que se preocupan por su pueblo reciben el respaldo de la gente, vemos que hay pasión por gobernar en Miguel y todo su equipo”. Agregó que el Gobierno “nunca está ausente en la costa del Uruguay”, porque es necesario que toda la provincia esté sólida y sea equitativa.



Anunció que se construirá a nuevo la escuela que fue alcanzada por el incendio y luego mostró su orgullo “por inaugurar un estadio para la liga femenina de fútbol”.



Valdés se tomó un momento además para destacar el esfuerzo y la entrega de todos los trabajadores abocados a la pandemia, y por ello pidió un aplauso por la memoria de Roberto Oscar Ayala, director del Hospital de Alvear fallecido recientemente por Covid.



Vuelta a las aulas



Por otro lado, el gobernador se mostró confiado en una inminente vuelta a la presencialidad en las escuelas correntinas tras “dos años de muchas dificultades”. “Los docentes hicieron mucho esfuerzo y pusieron su ingenio a trabajar desde sus casas, pero es fundamental volver a las aulas”.



Situación Ambiental y climática



“Nunca antes vimos así a ríos como el Uruguay y Paraná, con la bajante más importante de los últimos 70 años, nos hace reflexionar sobre el cambio climático y nos compromete como gobierno, como municipio y como país”, declaró el mandatario.



Repitió que desde los ministerios de Producción, Seguridad, Industria y áreas como Defensa Civil “se hace todo lo humanamente posible para sofocar los incendios y ayudar los afectados” y pidió enfáticamente a la población que no prenda fuego bajo ninguna circunstancia.



Prosiguió diciendo que “no es momento para sacar ventaja política, en estos momentos debe aflorar lo mejor de las personas y ser solidarios para tener provincia diferente”.



Valdés cerró su discurso augurando un futuro mejor y expresando “que Corrientes tendrá tiempos mejores que este, pero nunca una población tan fuerte y solidaria como ahora”.



Presencias



Acompañaron el acto los ministros de Justicia, Juan José López Desimoni; de Seguridad, Buenaventura Duarte; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Industria, Mariel Gabur; de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; legisladores provinciales; intendentes de localidades cercanas y demás autoridades provinciales y municipales.