Valdés le apuntó a Cabandié: “La situación de los incendios es crítica y no se da cuenta” Jueves, 10 de febrero de 2022 El gobernador volvió a criticar al ministro de Ambiente de la Nación y coincidió con la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Tiene razón cuando dice que hay funcionarios que no funcionan”, dijo. La respuesta llegó rápidamente, con más recursos y ofrecimiento de capacitación.



La firma del convenio de cooperación entre el Gobierno nacional y la Provincia por la Emergencia Agropecuaria pareció haber aquietado las aguas, pero el gobernador Gustavo Valdés fustigó ayer al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandié, al asegurar que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, “tiene razón cuando dice que hay funcionarios que no funcionan”. Pero la respuesta nacional no se hizo esperar y llegó en forma de más recursos y ofrecimiento de capacitación.



Con relación al cruce de declaraciones con la Nación, Valdés dijo en Radio Rivadavia: “Nosotros no polemizamos en Twitter, necesitamos apagar los incendios. Tenemos 300.000 hectáreas quemadas, unas 20.000 hectáreas de bosques nativos quemados y unas 10.000hectáreas de bosques implantados quemados”.



Y en medio del cruce en las redes sociales entre la titular de PRO, Patricia Bullrich, y el ministro Cabandié, por haber viajado como parte de la comitiva presidencial a Bridgetown, Barbados, en medio de la emergencia que atraviesa la provincia, Valdés fue consultado sobre las consideraciones del Gobierno nacional sobre la asistencia a Corrientes y primeramente indicó: “No voy a polemizar con el ministro que no se ha comportado bien con nosotros. La semana pasada mandó el primer avión y hace dos días dos aviones más”.



Pero luego de destacar la presencia en Corrientes, del ministro Julián Domínguez y el diálogo que mantuvo con Wado de Pedro sobre la situación provincial, señaló que Cabandié “debería estar presente, acompañando. Hace 15 días declaramos las emergencias y esto lo debe saber. No se trata de la burocracia, sino de acciones concretas, como lo hizo Julián Domínguez que remitió 200 millones de pesos”.



Contó que la provincia puso 2 mil millones de pesos a disposición de los productores. También “hemos dado ayuda con bomberos y municipio pero no hay medios que alcancen y todo tipo de ayuda que podamos tener es fundamental”, agregó.



Sobre el viaje a Barbados del ministro expresó que “es la prioridad que le da al desastre ecológico que estamos viviendo. Es miserable polemizar en medio de esta catástrofe. Es triste lo que está pasando en medio de la pandemia y de la bajante histórica del río Paraná. Las napas se secan en zonas rurales donde no accedemos al río pero nos estamos arreglado”.



“Cuando se quema el Iberá no debería primar la diferencia partidaria, la ideología no es más importante que las necesidades reales de las personas. Por ahí pienso que Cristina (Kirchner) tenía razón y hay funcionarios que no funcionan”, finalizó.



Pero el titular de Ambiente de la Nación no tardó en responder a Valdés e informó que le envió mayores recursos y asimismo le ofreció capacitación y equipamiento. “@gustavovaldesok su ministro de producción nos confirmó que Corrientes no posee brigadas propias. Todos los recursos de combate de incendios los enviamos desde @ambientenacion. Cuando decidan tenerlas podemos ayudarlos con capacitación y equipamiento, cuente con nosotros”, tuiteó en su cuenta oficial Juan Cabandié.



Vale señalar que ayer el Gobierno nacional envió a Corrientes 62 brigadistas y personal de apoyo, además de los 4 aviones hidrantes que ya operan, un camión autobomba, equipamiento y móviles de apoyo.