La Anmat prohibió un dulce de leche falsificado que imitaba al de Havanna

Miércoles, 09 de febrero de 2022

El organismo prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto falsificado en cuyo rótulo luce: 'Dulce de leche libre de gluten marca Havanna'".





La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta de un dulce de leche falsificado que llevaba la marca de alfajores Havanna y que tenía circulación en la ciudad de Iguazú, en Misiones.



Mediante la disposición 1037, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto falsificado en cuyo rótulo luce: 'Dulce de leche libre de gluten marca Havanna'", por "ser un producto falsificado" y "carecer de registros".



La medida se adoptó a partir de "una denuncia del legítimo elaborador, recibida en la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires", explicó la Anmat, que añadió que "el denunciante tomó conocimiento a través de consumidores que en al menos cuatro comercios de una feria de la ciudad de Iguazú detectaron la venta de potes de cartón con aparentes características normales de identificación, envasado y rotulación".



El dulce de leche, que simula ser de la marca Havanna, es presentado en envase de cartón y en la tapa posee un sello con la identificación "Riviere e Hijos S.A., Ind. Arg. PAMS 02-349454".



"El producto falsificado se identifica con una versión de rotulo anterior al que se utiliza actualmente, ya que el envase en pote de cartón no se utiliza desde febrero de 2020", informó la Anmat en la disposición.



Sobre las diferencias entre el producto falsificado y el original, continuó: "En cuanto al rotulo, es de papel y se desgarra, mientras que las que utiliza la firma Havanna SA son de polipropileno, en lo que concierne al fechado no se corresponde con la nomenclatura que utiliza la firma ("Venc: dd/mm/aaaa") y el producto falsificado (Vto: dd/mes/aaaa)".



Asimismo, "la dirección de email del servicio de atención al cliente que indica el rotulo del producto ilegitimo ya no existe (customerserv@havanna.com.ar) y la real es sac@havanna.com.ar".