Aporte de 200 millones de pesos de Nación para paliar la Emergencia Agropecuaria

Miércoles, 09 de febrero de 2022

Mostrando una clara posición de colaboración ante la enorme emergencia que vive la Provincia, afectada por una extrema sequía, incendios y una bajante histórica de su cuenca hidrográfica, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, llegó este a Corrientes para firmar un Convenio de Cooperación con el gobernador Gustavo Valdés



Esto implica un inmediato desembolso de 200 millones de pesos, los cuales permitirán paliar junto a recursos que dispondrá el Estado local, la grave situación que atraviesan los productores y mantener así las actividades que hoy sufren las consecuencias de la contingencia. Ambos coincidieron en destacar la necesidad de trabajar juntos Nación, Provincia, municipios, productores y todos los sectores activos de la producción provincial.



El Convenio suscripto entre el Ministerio de Agricultura de la Nación, representado por Julián Domínguez; y la provincia de Corrientes, en la figura del gobernador Gustavo Valdés, en el marco de la Ley N° 26.509 tiene por objetivo la cooperación y asistencia entre las partes a los efectos de mitigar los daños y pérdidas que sufrieron los productores agropecuarios en el marco del Decreto provincial N° 200/2022, reduciendo así la vulnerabilidad de los mismos para conservar su capacidad productiva.



Mediante este acuerdo, la Nación se compromete a aportar al Gobierno provincial la suma de 200 millones de pesos y éste, a destinar la totalidad de los fondos otorgados a fin de utilizar mediante los mecanismos de fondo rotatorio a productores con certificado de emergencia vigente, priorizando a pequeños productores familiares. Al respecto, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, explicó que al ser “fondos rotatorios, permite la asistencia directa a los productores afectados y serán de implementación lo más inmediata posible”.



“Es momento de convocar a todos”



“Pocas veces nosotros estuvimos ante un desafío tan grande”, dijo Valdés al tomar la palabra y expuso que “Corrientes tiene un régimen de lluvias de entre 2400 y 1800 milímetros por año, por eso lo que nos sorprende es que ya van muchos días y la lluvia es muy escasa”. De esta manera, contó que “en enero llovió nada más que 30 milímetros, algo que no pasó nunca en Corrientes y que nos golpea muy duro, teniendo que entrar a una Emergencia Agropecuaria e Ígnea que ya la declaramos”.



Esta situación “nos pone a todos en alerta”, expresó el Gobernador, por lo cual “pusimos a disposición 4 aviones hidrantes con fondos de la Provincia, los forestales tienen otros 3 aviones, la semana pasada llegó uno de Nación y ahora mandaron 3 más, o sea que hoy estamos trabajando en forma conjunta con 10 aviones”. Sumado a eso “a los bomberos le dimos una cuota de 40 millones de pesos y estamos alistando otra cuota de 40 millones”, recordó el primer Mandatario en referencia a la asistencia que se destinó al sector.



Agradeció la presencia del ministro Domínguez en Corrientes, por “preocuparse por el sector: la ganadería para nosotros igual que su visión es fundamental, es un producto estratégico de nuestra Provincia”. A lo que agregó en referencia al Convenio suscripto, que “aportar 200 millones de pesos en este momento, para nosotros es clave”, y adelantó que aparte de dichos recursos, “estamos conformando un fondo especial y específico que vendrá a apuntalar esto, por un monto de 2 mil millones, aporte que saldrá del Gobierno provincial”.



En este contexto, el gobernador Valdés sostuvo que “es el momento donde tenemos que convocar a todos: los Bomberos, a los intendentes, a aquellos que están colaborando, las sociedades rurales, a todos los organismos del Estado provincial, a la Policía, entre otros”, ya que es “la única forma de trabajar, con una visión en conjunto y tener política de estado, tanto nacional, provincial y municipal”.



“El único destinatario de estas políticas es el productor”



El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Dominguez, inició su discurso asegurando que “estamos actuando en el marco de la emergencia, dando los primeros pasos de lo que tanto se hablaba del cambio climático, decíamos debemos prepararnos para las consecuencias y aquí estamos en presencia de esto que estaba anunciado”.



“De hecho –afirmó Dominguez- durante el vuelo veníamos terminando de formalizar el convenio para anticiparnos a todos los procedimientos que incluso prevee la propia Ley, que supone la declaración de la provincia, paso que fue dado constituir y convocar a la Comisión de Emergencia que todavía no se ha hecho y tiene todo un procedimiento. Estamos haciendo un anticipo de la Ley de Emergencia, claramente pensando en el productor; el destinatario de las políticas es que el productor pueda seguir produciendo y esta modalidad del fondo rotatorio tiene el propósito de permitir capitalizar en políticas públicas de asistencia a los productores no bancarizados temas que el gobernador de la provincia y el ministro de Producción nos plantearon que los pequeños productores tienen dificultades para acceder al financiamiento para que puedan continuar con su producción”.



Reflexionó que “hubiera sido mejor que el Plan ganadero sea en otro escenario y en otras circunstancias, nos pone a prueba a todos el cambio climático y las consecuencias sobre la población y requiere trabajar supeditando cualquier visión o procedencia, lo central creo que las emergencias ponen en juego la capacidad que tiene la política de poner al servicio del interés de los ciudadanos y de la gente y Argentina necesita tener un Plan Ganadero, que la política proteja a los productores Argentina necesita que la política proteja a los productores porque son de nuestra tierra, son de nuestra historia, porque tienen nuestros valores, tienen el sentido de Patria y que pocos sectores lo tienen porque hace a la Argentina federal que cada vez es menos federaly más unitaria y yo me siento cómo trabajando con el ministro y con los ministros de las provincias y el desafío que nosotros tenemos como ministro de Agricultura, Ganadería y en mi caso de Pesca es mostrar que se puede trabajar en forma conjunta y que se puede trabajar para que Argentina crezca, produzca y se industrialice; estamos para eso”.



Al referirse a la ganadería correntina señaló que “es central para el país, por su volumen es insignia del país y también por el desafío que nos planteó el gobernador Valdés de aumentar los niveles de productividad y de cambio de hábitos son parte del desafío que no se hace de la noche a la mañana, hay proyectos de la provincia que son nuestros proyectos, nosotros hemos definido que los proyectos de las provincias son los proyectos del gobierno nacional porque es la manera inteligente de aprovechar las capacidades existentes y esto va a requerir un ejercicio de gestión y de políticas públicas muy fuerte, aprovechar las capacidades existentes y ponerla en función de un solo lugar, donde se hace la fuerza central y eso tienen que las políticas provinciales, aprovechar las universidades, los centros académicos, la organización de productores, porque desde ahí podemos transmitir un mensaje que pueda construir un futuro mejor y quizás la principal tarea que nosotros tenemos sea anticipar el futuro “



Sobre el final señaló que “tenemos otro desafío en medio de este cambio climático, certificar nuestra producción porque además el mundo nos está diciendo que la producción ganadera tiene efectos no deseados para los desafíos que plantean los países centrales, nosotros tenemos que construir nuestra propia agenda porque si no ganamos tiempo en la construcción de nuestra propia agenda el mundo nos va a decir de qué manera tenemos que producir y cómo, cuando sabemos que tenemos niveles escandalosos de dificultades y de pobreza así que para nosotros, de trabajo y cooperación para que podamos definir el modelo de desarrollo de los próximos años y podamos dar respuesta de previsibilidad, de estabilidad que la inversión del sector reclama; ojalá estemos a la altura de las circunstancias, este es un paso inicial, no sabemos cuánto va a continuar y nos decía el gobernador que se espera que llueva porque sino se van a cambiar semana tras semana los diagnósticos y los escenarios así deseando que llueva estamos a disposición del gobernador y ministros para trabajar en las demandas que la provincia tenga y en las posibilidades que desde nuestro ministerio tengamos para continuar con el propósito que los productores sigan produciendo en su lugar” finalizó el funcionario nacional.



Encabezaron el acto que tuvo lugar en Salón Amarillo de Casa de Gobierno, junto al gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez; el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y el ministro de Producción de la Provincia, Claudio Anselmo. Aunque también se encontraban presentes por la cartera nacional, el jefe de Gabinete, Jorge Ruíz; y el secretario de Agricultura y Ganadería, Matías Lestani; ministros del Ejecutivo provincial; los senadores nacionales Eduardo Vischi; y Gabriela Valenzuela; la diputada nacional Ingrid Jetter; el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham; entre otros.