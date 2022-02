Fin del ciclo en Boca: Wanchope Ábila, nuevo refuerzo de Colón

Luego de la reunión entre Mario Sciacqua y Jorge Bermúdez, quedó confirmado el traspaso del atacante cordobés al Sabalero. Todos los detalles y el dinero que recibirá el Xeneize.





Luego de las reuniones que mantuvo Boca en este arranque de la semana con la dirigencia encabezada por José Vignatti, finalmente quedó confirmado el traspaso de Ramón Ábila a Colón. De esta manera, Wanchope, que había disparado contra el Consejo de Fútbol en sus redes sociales y buscaba una salida, dejará de vestir la camiseta xeneize y continuará su carrera en Santa Fe.





Colón se quedará con el 100% del pase del delantero cordobés, una de las condiciones que había puesto el conjunto de La Ribera, que en una primera instancia rechazó una oferta por préstamo, teniendo en cuenta que el ex-Huracán tiene por delante solo un año de contrato (finaliza en diciembre de 2022) y la intención de Juan Román Riquelme y compañía era transferirlo de manera definitiva en caso de avanzar con una negociación.



Así las cosas, Colón aceptó las condiciones que puso Boca y sumará a Ábila por tres temporadas y a cambio de 1.700.000 de dólares por la totalidad del pase. Esta transferencia no tiene nada que ver con Facundo Farías, el delantero que el Xeneize buscó durante casi todo el mercado de pases y por el que seguirá intentando, más allá de la férrea postura del conjunto santafesino y de la propia joya.



La semana pasada, el futbolista publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que manifestó su malestar por no tener contacto alguno con el Consejo de Fútbol sobre su situación.





El vicepresidente segundo del club y líder del Consejo de Fútbol fue contundente días atrás en TyC Sports. “Hace un año tuvo la posibilidad de ir a jugar a Uruguay, pero se presentó y dijo que prefería ir a la MLS. Aceptamos que vaya a jugar a Estados Unidos”, comenzó Román con el repaso de lo ocurrido con el delantero.



“A los cuatro meses, el club dijo que no contaba más con él”, explicó. Además, agregó: “Me llamó por teléfono para que le dé una mano y poder pasar cedido a otra institución, por lo que estuvimos todo un día para que pueda ir a DC United. Las cosas no le han salido de la mejor manera, está más que claro”.



Con respecto al futuro, Riquelme dejó sus sensaciones. “Tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Estaba entrenando desde el 3 de enero y ahora se lastimó. Los kinesiólogos lo van a curar y después deberá seguir trabajando al 100 por ciento”, cerró no sin antes aclarar que no aceptará un préstamo.