"La ventana la voy a dejar abierta siempre, si hoy fue la última vez, me voy feliz" Miércoles, 09 de febrero de 2022 El tenista tandilense se acerca al retiro, tras perder ante Federico Delbonis en los 16avos de final del Argentina Open. "Estoy tranquilo porque seguramente mi último partido fue en la cancha", dijo.



Juan Martín Del Potro vivió una jornada a pura emoción: volvió tras una larga inactividad y cayó ante Federico Delbonis en los 16avos de final del Argentina Open, en el que podría haber sido su último partido profesional, tras luchar contra tantas lesiones. La Torre de Tandil rompió en llanto, dejó en claro que se acerca a su retiro y que ahora se enfocará en mejorar su físico para ganar calidad de vida, pero no se animó a descartar nada. "Esa ventana la voy a dejar abierta siempre. Lo que viví hoy es algo único. Si hoy fue la última vez, me voy feliz", explicó.







"Es un momento que no quería que llegue nunca. No era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontar y cumplir otro milagro. A veces puedo perder y no tengo las fuerzas para salir adelante. Siento un poco eso. Lo di todo", fue lo primero que dijo, entre lágrimas.





A su vez, el tenista tandilense -de 33 años- dejó en claro que fue muy especial haber enfrentado a Federico Delbonis, amigo suyo y compañero en la histórica coronación en la Copa Davis 2016: "Es un día que voy a recordar para toda mi vida. No encontré un lugar en el que sea más feliz que acá adentro".



Por otra parte se refirió a su larga trayectoria. "Cumplí todos mis sueños con el tenis. Lo más difícil es el cariño de la gente. Me llevo todo el amor", dijo, aunque reconoció que la "espinita" fue no haber alcanzado el puesto N° del ranking ATP. Y añadió: "Hice toda mi carrera con los mejores tenistas de la historia. Estoy orgulloso de haber aprendido de los mejores, tratando de tener los pies sobre la tierra y ser un ejemplo para los chicos. Dentro y afuera de la cancha traté de dejar una marca como dejó Gaby (Gabriela Sabatini), como dejó Manu (Ginóbili) en su deporte. Estoy tranquilo porque seguramente mi último partido fue en la cancha y no en una conferencia de prensa. Lo voy a recordar siempre".





"Di todo hasta el último punto. Hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna después de dos años. Es lo que voy a tratar de lograr a partir de mañana. Es muy difícil hacer este deporte con las molestias que tengo. Hoy siento que tengo toda la vida por delante. Quiero vivir en paz", sentenció, dejando en claro que, después de años de calvario físico, puede haber sido su último partido profesional.





Juan Martín Del Potro aseguró que aún no definió si participará en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde confirmó su participación hace pocos días, "Ahora mismo no tengo claro lo de Río. En su momento, era la ilusión de jugar estos dos torneos. Creo que en Río puedo vivir algo similar por el cariño que me tienen y lo especial que es Río para mí. Mañana o pasado mañana lo hablaremos y vamos a tomar una decisión. Les dejo claro que, con o sin Río, voy a hacer un parate. Voy a priorizar vivir la vida con poco dolor y sin sufrir tanto", afirmó.



Más allá de eso, La Torre de Tandil dejó en claro que se enfocará en ganar calidad de vida. "Dije que era más una despedida que una vuelta al circuito, a los torneos y a meter mi carrera de nuevo. Así lo sentía. Más que nada porque la rodilla me lo marca así hoy. Venía haciendo mucho esfuerzo en estos tres meses. Tenía que tomar la decisión de jugar o directamente parar y ponerle un punto a todo lo que venía sufriendo con la rodilla, dejar el tenis a un costado y que la rodilla me funcione para la vida. Ahora jugué, eso ya pasó. Ahora vuelvo a retomar el camino de la rodilla. No va a ser con el tenis. No va a ser compatible, vengo sufriendo demasiado. Tengo que mejorar mi pierna porque me cuesta vivir", explicó sin filtro.





Más allá de eso, no descartó volver a hacer un nuevo intento en el tenis, si está en condiciones: "Esa ventana la voy a dejar abierta siempre. Lo que viví hoy es algo único. Si hoy fue la última vez, me voy feliz. Pero quién no quisiera volver a sentir esto... Es un punto y aparte. A partir de ahora, el tenis queda a un costado hasta que pueda mejorar mi pierna. Si logro eso, volveré a poner otras cartas sobre la mesa y veré lo que hago".



"Sueño con poder disponer de mi cuerpo para hacer lo que quiera y no hacer lo que puedo. Eso sería una gran diferencia. Si logro eso, voy a estar muy tranquilo, muy feliz. Si pasa, me animo a cualquier cosa. No podría cerrar la ventana de un milagro con el tenis nuevamente, si me pasa eso", sentenció en conferencia de prensa.