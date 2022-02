Desmienten que esté abierta la inscripción a la Policía de Corrientes

Martes, 08 de febrero de 2022

Tras la difusión de carteles en redes sociales, piden tomar recaudos y adelantaron que iniciaron una investigación para dar con los responsables.



Desmienten que esté abierta la inscripción a la Policía de Corrientes. El comunicado fue emitido este lunes luego de que circulara información falsa en redes sociales.



"La Policía de Corrientes a través de este medio informa a la Comunidad en general que actualmente no se halla abierta la inscripción a ningún Instituto de formación para ingreso a la Institución", detallaron a la prensa.



"Motiva la presente publicación en virtud a que existen “flayer u otras publicaciones” donde dan a conocer que estaría abierta, situación que no es cierta y la cual se desconoce su procedencia", agregaron.



Según mencionaron, efectivos policiales investigan la procedencia de la información falsa difundida.





"Es por lo que se solicita a la población en general, se manejen a través de organismos oficiales, para no verse sorprendidos por el accionar de personas ajenas o mal intencionadas", cerraron.