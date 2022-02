Con el correntino Herrera, River prepara el debut ante Unión Lunes, 07 de febrero de 2022 El Millonario se entrena en Ezeiza, donde Marcelo Gallardo ya puede contar con el ex San Lorenzo, pero no con el defensor y el volante que están en duda para la primera fecha de la Copa Liga Profesional.



A River le quedan solo cinco días de preparación para su debut en la Copa Liga Profesional, que será este sábado 12 de febrero a las 19.15 ante Unión en Santa Fe. En el entrenamiento de esta mañana en Ezeiza, Marcelo Gallardo ya cuenta con Andrés Herrera, pero no con Agustín Palavecino y Robert Rojas, que trabajaron de manera diferenciada.





El ex San Lorenzo y último de los siete refuerzos que cerró el Millonario en este mercado de pases llegó finalmente el último viernes tras una prolongada negociación. Se realizó una extensa revisión médica, que incluyó estudios tras superar el Covid-19, y luego se dirigió al Monumental para la presentación de las nuevas caras del plantel junto al técnico y la primera plana dirigencial. Este lunes se sumó por primera vez a las prácticas del equipo y ya está a disposición del Muñe.



La contracara son el defensor y el volante, que se perdieron el último amistoso ante Vélez y están en duda para el debut en el torneo local ante el Tatengue. Rojas sufrió una pubalgia y habrá que ver si podrá recuperarse para el sábado. Mientras que Palavecino tiene una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda. En caso de no estar al ciento por ciento, no serían arriesgados ya que River deberá afrontar solo cuatro días más tarde la segunda fecha cuando reciba a Patronato como local en el Monumental.







La probable formación de River para el debut en la Copa de la Liga ante Unión



Como están las cosas dadas hasta el momento y con las dudas sobre las recuperaciones o no de algunos futbolistas, River podría formar con Franco Armani; Casco o Rojas, Paulo Díaz, David Martínez, Casco o Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, José Paradela, Palavecino o Pochettino; Julián Álvarez.