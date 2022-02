Monte Caseros: buscan a menor que prendió fuego a una vivienda Lunes, 07 de febrero de 2022 La cuidadora del lugar confirmó a la Policía que la finca no tenía luz eléctrica, por lo que se investiga un incendio intencional. El sospechoso del siniestro ya estaría identificado. Los daños materiales fueron totales.



Una vivienda que afortunadamente no tenía moradores fue incendiada en la madrugada de ayer en la ciudad de Monte Caseros y por el caso la Policía busca al presunto atacante. Sería un menor de edad, cuyo accionar habría quedado gravado por las cámaras de vigilancia de un vecino de los damnificados, según informaron ayer a época fuentes policiales.



Los partes oficiales indican que el incendio se declaró alrededor de las 7 de la mañana de ayer, cuando la Policía recibió un llamado de alerta que luego constató una comisión de uniformados que llegó hasta una finca ubicada por calle Las Heras y Chacabuco en el barrio San Martín de aquella ciudad. En el lugar ya estaba trabajando personal de Bomberos Voluntarios de Monte Caseros, quienes también habían sido alertados previamente.



Al parecer la finca, al cuidado de una mujer de apellido Álvarez, estaba deshabitada al momento de producirse el foco ígneo, pero dentro de lugar había pertenencias de los dueños, que en pocos segundos quedaron completamente destruidas por acción del fuego.



Hasta allí todo parecía indicar que se trataba de un siniestro habitual, aunque para los pesquisas, el dato de que la casa no estaría conectada a la red eléctrica despertó todos los interrogantes y apuntó la investigación a un hecho claramente intencional, a decir de los datos que fueron surgiendo con el correr de las horas.



Luego de sofocado el fuego y una vez que los efectivos policiales pudieron ingresar a inspeccionar la vivienda, notaron que en la casa la destrucción fue casi total. Pero otro detalle que llamó la atención a la Policía, fue que en una de las habitaciones había armas de fuego sobre las que ahora se abrió otra investigación para determinar su legalidad y procedencia. Si bien oficialmente no trascendieron detalles de la cantidad y los calibres, fuentes irrefutables consultadas por época avalaron esta información, sin puntualizar.



Pero el dato sobresaliente en la investigación lo aportó un vecino quien, tras revisar los videos de las cámaras de vigilancia de su casa, notó en una que apunta hacia la propiedad incendiada, cuando ingresaba y salía un jovencito, quien habría iniciado el fuego. Las fuentes consultadas por época indicaron que sería un menor de edad a quien la Policía ya tendría identificado, aunque hasta el momento no estaría detenido, según trascendió. La comisaría Primera, por razones de jurisdicción lleva adelante las pesquisas de rigor en el caso.