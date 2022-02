Atacó con un cuchillo a unos comerciantes y quedó detenido

Viernes, 04 de febrero de 2022

Tiene 42 años y lo llaman Tablita. Falló en un local, salió y entró en otro. Le propinó varios puntazos a una mujer.







Empuñando un cuchillo, un delincuente generó un momento de tensión y conmoción en un sector céntrico de la ciudad de Esquina. Sorprendió a dos mujeres en el instante en que abrían un local comercial, a quienes les pidió que entregaran dinero y celulares. Ahuyentado por los gritos, entró a otro negocio, donde atacó a la dueña, quien se refugió entre unos percheros. El asaltante le arrojó varios puntazos al cuello, que no tuvieron efectos. También los gritos lo pusieron en fuga. En esas circunstancias llegaron los policías, que acudieron ante un llamado por el primer caso y se inició la persecución. Finalmente, lo interceptaron. Se secuestró un cuchillo tipo carnicero.





El malviviente, de 42 años, conocido por el alias de Tablita, quedó preso en la comisaría 1ª y a disposición de la Justicia. Enfrenta cargos por robo agravado en grado de tentativa y homicidio en grado de tentativa. El miércoles, cerca de las 17.30, una chica, de 24 años, llegó a Lamela al 500 junto con una amiga y abrió su local de quiniela. Apenas entraron también lo hizo un hombre, quien, con un cuchillo grande, las amenazó al tiempo que pedía la entrega de dinero y de los celulares.





Los mujeres no paraban de gritar, lo que motivó que algunas personas comenzaran a concentrarse para ver qué pasaba. El delincuente se abrió paso entre la gente y se alejó corriendo. Pero entró a una tienda situada en Mitre al 700. También pedía plata y el celular.



Asustada, la propietaria se refugió entre unos percheros y el asaltante le arrojó varios puntazos hacia el cuello, pero no alcanzaron. Los gritos lo ahuyentaron y llegó la policía, que lo corrió y lo detuvo.