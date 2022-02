El correntino Herrera se suma a River: “Estuve en un grande y voy a otro”

Viernes, 04 de febrero de 2022

El flamante refuerzo de River se despidió de San Lorenzo. “Voy a aportar mucho al equipo”, afirmó.





Andrés Herrera ya es jugador de River. De hecho, este jueves se entrenó por última vez con San Lorenzo. El Millo pagó 2.500.000 dólares por el 70% del pase del lateral derecho. El jugador, al dejar Boedo, dio sus primeras declaraciones como futbolista de la Banda.



"Estuve en un grande, voy a otro. Me siento feliz, es un gran paso en mi carrera", sentenció el jugador.



Además, contó como sobrellevó una negociación tan larga. "Estuve tranquilo, ansioso porque andaba encerrado por el covid. Me dormía tarde, me levantaba temprano. Era muy desesperante. Se pusieron de acuerdo ambas partes y se pudo dar, así que estoy contento", explicó en TyC Sports.





"Estoy contento por este gran paso en mi carrera, pero a la vez triste por dejar mi casa, fueron siete años duros. Estoy agradecido a San Lorenzo por estos años que me enseñó en Inferiores, Reserva y Primera", afirmó.



"Me voy a encontrar con un grupo fantástico, es lo que se habla. Voy a aportar mucho al equipo. Vengo a sumar de donde me toque, aprender de los más chicos a los más grandes", agregó.







Contó que tuvo charlas con algunos jugadores del Ciclón. "Hablé con los más grandes, Zapata me da muchos consejos, y Batalla. Los más chicos, también". Además, aseguró que por el momento no había hablado con el técnico de River, Marcelo Gallardo.