Vischi pidió declarar zonas de desastre por incendios

Jueves, 03 de febrero de 2022

El senador nacional por Corrientes Eduardo Vischi presentó un proyecto mediante el cual solicita se declare Zona de Desastre y Emergencia Forestal, Económica, Productiva y Social a diversas áreas afectadas por los incendios de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos.





La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a constituir con carácter de urgencia un fondo especial para hacer frente a las acciones de asistencia a los damnificados y reconstrucción de las economías. Los mismos serán distribuidos de acuerdo a los objetivos y prioridades que se fijen en coordinación con las provincias y los municipios afectados. En tal sentido, habilita al Jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con esos fines.



El articulado del texto legislativo establece la vigencia de este estado de excepción durante 180 días, plazo que podrá ser prorrogado por igual lapso por el Poder Ejecutivo, que además contará con la facultad de extender la emergencia a otras zonas afectadas por los incendios.



incendios.jpeg

Foto: Gentileza

"Seguimos apoyando el trabajo del gobernador Gustavo Valdés para hacer frente al difícil escenario que atraviesa Corrientes en relación a la problemática de los incendios. Si bien desde el gobierno provincial se han desarrollado fuertes acciones y campañas para paliar la situación, estamos convencidos que debemos contribuir no solo gestionando para superar la agobiante situación presente, sino con herramientas para la reconstrucción posterior que será no menos desafiante", dijo el senador.



En relación a los daños ocasionados por las llamas, el legislador correntino en su presentación detalla: la interrupción de los ciclos naturales de los bosques y desaparición de especies nativas, dando lugar a la proliferación de plantas invasoras; el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático; la generación de cenizas y destrucción de nutrientes; la erosión del suelo, propiciando inundaciones y corrimientos de tierra; y las pérdidas económicas, materiales y humanas, en muchos casos irreparables, entre otros.



Por estas razones, el fondo que se establecerá a través de la ley propuesta, busca no sólo concretar una reparación total del daño ambiental causado por el fuego sino, también, permitir una compensación a los sectores productivos afectados por los incendios de manera equitativa.



En esa sintonía, el proyecto engloba medidas que tienden a preservar y restablecer las condiciones de vida de sus habitantes, las relaciones de producción y empleo, y la recuperación de la biodiversidad de la zona. Para lograrlo, estipulan la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales; la asignación de partidas con la finalidad de llevar a cabo la reparación o construcción de viviendas e instalaciones en las zonas afectadas; la instrumentación de regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de AFIP y ANSES; y la adopción de créditos que permitan lograr la continuidad de las actividades económicas, con tasas de interés bonificadas, entre otras.



"Miles de correntinos sufren y sufrirán las extensas consecuencias de los voraces incendios y estamos junto a ellos para defenderlos, acompañarlos y ayudarlos a recuperarse. El gobierno provincial ha hecho un gran trabajo para superar esta tragedia, pero inevitablemente habrá pérdidas tanto ambientales, como sociales y desde lo productivo.", señaló.



"Quiero destacar las medidas implementadas por el gobierno de nuestra provincia para acompañar y reconocer el denodado esfuerzo que hacen bomberos y brigadistas, quienes se encuentran trabajando en circunstancias por demás complicadas y poniendo a los demás por delante incluso de sus propias vidas. Lamentablemente, debemos decir también que Nación no ha demostrado aún esa misma voluntad", expresó.