Abandonaron 24 bolsas con 400 kilos de marihuana Jueves, 03 de febrero de 2022 El procedimiento lo realizó personal de la Prefectura Naval. No hubo detenidos.



Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron 400 kilogramos de marihuana, en un operativo que se realizó en la localidad de Paso de la Patria. Se incautó la droga y se dio intervención a la justicia federal. No hubo detenidos.





Fuentes de la fuerza dijeron que el procedimiento comenzó cuando personal de la unidad, que custodiaba la zona fronteriza, observó movimiento de personas cerca de la costa, a la altura del kilómetro 1.267 del río Paraná, en jurisdicción de Paso de la Patria. Los agentes se desplazaron hacia el lugar para hacer la constatación.





Al arribar no encontraron a nadie. Los efectivos iniciaron un rastrillaje por la costa, que se extendió hasta la ruta provincial Nº 1. A un costado, entre los yuyales vieron unas bolsas de arpilleras blancas apiladas. Al verificar vieron que había los clásicos paquetes de marihuana por lo que se inició el procedimiento con intervención de la justicia federal. Ante testigos se contabilizaron 24 bolsas que contenían 400 ladrillos de marihuana que pesaron 400 kilos. La carga sería para un acopiador de la capital correntina y su posterior distribución para narcomenudeo. Se estimó que el valor del estupefaciente rondaría los $ 58.700.000. Interviene en el hecho el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de la ciudad de Corrientes, a cargo de Gustavo Fresneda, Secretaría Penal Nº 6 de la doctora Érica Knaesel.