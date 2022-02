Fuego en los Esteros del Iberá: un portal de acceso arde desde hace cinco días

Jueves, 03 de febrero de 2022

Habría comenzado en el paraje Yahaveré y se propagó hasta el interior. Una brigada trabajaba en el lugar.





Además, reportaron que el fuego se propagó a la inmediaciones de la localidad de Concepción y Bomberos estaban en la zona.

Un gran incendio afectó en los últimos días el sur del Parque Nacional Iberá en inmediaciones de la localidad de Concepción.



El fuego llegó desde el paraje Yahaveré y el portal Carambola fue consumido casi en su totalidad, hasta el cierre de está edición confirmaron que continúan en esa zona y los alrededores de la ciudad.



“Hay focos muy importantes en cercanías a Concepción del Yaguareté Corá. Cuando volvíamos para reabastecernos vimos una gran cantidad de gente trabajando para en una zona de monte que llegó al paso de batalla, pegado a la ciudad. Todos los bomberos están en esa zona y en el parque nacional se trabaja con la brigada, que se encarga de situaciones como esta”, afirmó Adrián Kurt, guardaparque provincial.



Según informó hay zonas donde no se puede hacer nada porque hay campos con pastizales de paja colorada, un material con combustible. Además, un avión hidrante que corresponde a Nación intentó controlar la situación pero no tuvo éxito.



“Es difícil saber la cantidad de hectáreas quemadas porque el fuego no va en una sola dirección, sino que va avanzando por diferentes esteros. A partir de mañana llegan los peritos de Bomberos para hacer una evaluación y tener mayores datos.”, indicó Kurt.



“Se trata de cuidar la infraestructura y las vidas humanas en lo posible. El resto es intentar hacer algo, pero no hay mucho que se pueda hacer”, explicó.



El guardaparque sostuvo que se realizaron trabajos de contrafuego y cortafuego y se logró apagar los focos cercanos al puerto y el muelle donde se embarcan los turistas que llegan para conocer el Iberá.



El portal Carambola es el más afectado en ese sector se encuentra cerrado por seguridad de los visitantes. El Parque Nacional fue consumido casi en su totalidad y quedarían los montes a los que no ingresó el fuego.



“El portal se quemó y no se va a abrir hasta no tener un datos precisos de que el fuego, se controló y se hicieron todos los estudios necesarios del lugar y no existan riesgos. Se abrirá nuevamente y creo que será en tres o cuatro días, si es que cae alguna lluvia”, contó.



Los incendio siguen dentro del parque y en la localidad de Concepción hay varios focos ígneos en sus alrededores aunque aún no ingresó a la ciudad.



Por otro lado, la cuestión causó un daño grave a los animales y la flora del lugar. “El daño que produce esta situación es terrible”, afirmó Kurt.



“El impacto instantáneo es la muerte de gran parte de la fauna y la pérdida de la vegetación del lugar. Luego, el daño a largo plazo es que cuando llueva el carbón va a ser arrastrado hasta el agua que va desoxigenar el canal haciendo que mueran los peces. Estoy desde el 2008 y un incendio de está magnitud no lo había visto jamás”, agregó.



