Habilitan un punto de vacunación para personal docente y no docente Martes, 01 de febrero de 2022 Se aplicará la dosis de refuerzo. Será desde este martes 1 de febrero por terminación de DNI, en el Campus Sargento Cabral.

El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Inmunizaciones, habilita desde este martes un punto de vacunación para personal docente y no docente, en el marco de la campaña contra el Covid-19. Se aplicarán el refuerzo con intervalo de 4 meses o más desde la segunda dosis, independientemente de la vacuna recibida, y con la recomendación de que si tuvo Covid-19, debe esperar 90 días.



Comprende a personal docente y no docente tanto del sector público como del privado.



DOSIS DE REFUERZO PARA PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE



Con intervalo de 4 meses o más desde la segunda dosis, independientemente de la vacuna recibida. Si tuvo Covid-19, debe esperar 90 días.



De 8 a 12 y de 14 a 17 en el Campus Sargento Cabral (Juan Bautista Cabral 2001).



Por terminación de DNI:



Martes1: 0-1



Miércoles 2: 2-3



Jueves 3: 4-5



Viernes 4: 6-7



Sábado 5: 8-9



Deberán Concurrir con DNI y carnet de vacunación.